Mädchen beim Bundeswettbewerb in Berlin erfolgreich

Höpfingen. Einen großartigen Erfolg landete das Jugendrotkreuz-Team des DRK-Ortsvereins Höpfingen am Wochenende in Berlin. In der Bundeshauptstadt holte sich die jüngste am Wettbewerb teilnehmende Jugendrotkreuz-Gruppe aus dem Landesverband Baden-Württemberg Kreisverband Buchen bei dem 16. Bundeswettbewerb der Stufe III in Berlin den 13. Platz. Nachdem die Höpfinger Gruppe beim JRK-Kreiswettbewerb in Walldürn sowie beim JRK-Landeswettbewerb in Tauberbischofsheim den ersten Platz belegt hatten, sicherten sie sich die Teilnahme am JRK-Bundeswettbewerb in Berlin. Bei diesem Wettbewerb konnten die Jugendrotkreuzler ihre Fähigkeiten und ihr Wissen unter Beweis stellen, aber auch Gemeinschaft erleben und Kontakte zu anderen Gruppen knüpfen.

Intensive Vorbereitungen

Äußerst intensiv hatte sich der Nachwuchs auf den 16. Bundeswettbewerb vorbereitet, um mit den anderen 19 DRK-Landesverbänden, konkurrieren zu können. Und sie enttäuschten die Hoffnungen des Baden-Württembergischen Landesverbands nicht.

Der Wettbewerb fand in der Rudolf-Virchow-Oberschule in Berlin- Marzahn statt. Insgesamt mussten in zehn Stunden – fast ohne Pause – an 16 Stationen Aufgaben gemeistert werden. So wurden die Kenntnisse in der Erste-Hilfe als Gruppenaufgabe und als Einzelaufgaben abgefragt. Es musste unter anderem ein verletzter Rollstuhlfahrer, ein Zungenabbiss, eine betrunkene Person sowie deren Begleitung, eine Schwangere und eine Person mit einem Krampfanfall versorgt werden. Auch die Reanimation war zweimal zu meistern.

Im Bereich musisch-kulturell (Platz 11) und Soziales stand Europa im Vordergrund, beim Roten-Kreuz Wissen (Platz 9) galt es Aufgaben zum humanitären Völkerrecht zu lösen, und auch verschiedene sportliche und spielerische Aufgaben (Platz 10) waren zu bewältigen.

Der Tag forderte viel von den Höpfinger Jugendrotkreuzler. Die Konkurrenz war stark und vor allem um einige Jahre älter als die zumeist 15-jährigen Höpfinger Mädchen, die durch die Wettbewerbsrichtlinien bezüglich der Gruppenzusammensetzung in die Stufe III mit der Altersgruppe 17 bis 27 Jahre rutschte. Am Samstagabend fand in der nahe gelegenen Sporthalle die Siegerehrung durch die JRK-Bundesjugendleitung Marcel Bösel und Franziska Lachmann statt.

Für die Jugendrotkreuzgruppe Höpfingen starteten Lara Bischof, Doreen Häfner, Finja Hauk, Annika Janson, Eva Janson, Emma Sauer, Klara Schottenberger, Johanna Seufert und Mailin Schell. Betreut wurden sie von den Gruppenleiterinnen Michaela Greß, Alina Seufert und Bea Hilpert.

Unter den 26 Schlachtenbummlern, die die Mädchen bei ihrem Ausflug begleiteten, waren Vorsitzender Jens Eiermann und Stellvertreter Helmut Häfner, der Kreisjugendleiter des DRK-Kreisverbands Buchen Erik Macht, Ehrenvorsitzender Norbert Kuhn, der auch die Berlinfahrt organisiert hatte und die Eltern. „Der JRK-Bundeswettbewerb 2022 in Berlin wird den Höpfinger JRK’lern sicher noch lange in guter Erinnerung bleiben“, blickt Norbert Kuhn erfreut zurück. ad