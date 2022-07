Lustspiel erwies sich als Publikumsmagnet

Waldstetten. Würdiger hätte sie ihren zehnten Auftritt kaum begehen können, die „Kleine Bühne Waldstetten“: Beide Freilicht-Aufführungen des Dreiakters über die „Yeti-Jäger“ versprachen am Wochenende beste Unterhaltung. Das fröhliche Lustspiel von Andreas Wening erwies sich als Publikumsmagnet und Aneinanderreihung von Witzen, Seitenhieben und Verwechslungen am laufenden Band – einfach grandios.

Bevor es losging, wurden die zahlreichen Gäste von Helga Frisch dazu aufgerufen, sich „wie im Winter“ zu fühlen – schließlich dreht sich von nun an alles um den ersten Yeti, den „Stede“ je gesehen hat. Oder doch nicht? Jedenfalls ist in der Pension „Zum strammen Hirsch“ die Welt schon lang nicht mehr in Ordnung.

Die Akteure Darsteller: Mona Geiger (Evelyn Schmierhuber), Alexander Wörner (Ulrich Schmierhuber), Leon Kuhn (Thorsten Schmierhuber), Norbert Prosenbauer (Gustav Schmierhuber), Gerda Schmitt (Belinda Kerrygold), Bertram Günther (Arno am Ende), Rebecca Hauk (Silke Schalbier), Johannes Becker (Hans-Josef Pillemann), Selina Fieger (Tierschützerin Franziska), Sylvia Klotzbücher (Marianne Rödel), Johann Wellie (Berthold Jessmer). Aktiv waren zudem Helga Frisch (Spielleitung, Moderation, Souffleuse), Bernd Wörner (Souffleuse, Technik), Timo Frisch (Kamera), Lisa Frisch (Layout) sowie Johannes Frisch, Nico Geiger, Gerhard Frisch und Lukas Frisch (Bühnenbau). ad

Die Familie Schmierhuber ist dafür selbst verantwortlich: Mutter und Wirtin Evelyn, ihr brummiger und fauler Mann Ulrich sowie der pubertierende Sohn Thorsten reiben Tag für Tag aneinander. Opa Gustav trägt keinesfalls zur guten Laune bei – im Gegenteil: Mit Sprüchen wie „ich streite nicht – ich weiß nur, dass ich Recht habe“ sorgt der herrische Oberförster dafür, dass man die Stille zu schätzen weiß.

Immerhin bringt er aus der Zeitung den Hinweis mit, dass die Pension schließt. Für Ulrich nichts Neues: „Wir verkaufen die Pension und ziehen in die Stadt – nach Dürn!“, ruft er und erklärt, dass das Gasthaus einer Wetterstation weichen solle. Außerdem gehen die Geschäfte sowieso nicht mehr so gut, seit das mondäne Sporthotel im Dorf eröffnet hat.

Gestört wird die (relative) Idylle durch die ruppige und mannstolle Amerikanerin Belinda Kerrygold: Der Opa schickt sie „auf die B27 und immer geradeaus“, bis sich nach 6000 Kilometern die Freiheitsstatue bemerkbar mache. Belinda sucht nicht ihre Heimat, sondern das Sporthotel. Süßigkeiten kann sie dabei ebenso wenig widerstehen wie Männern in Uniform. Ohne Hemmungen sucht sie die Nähe des „Overrangers“ Gustav, den sie um Mitternacht treffen möchte.

In der Pension trifft unterdessen der Notar Arno am Ende ein. Er platzt mitten in einen erbitterten Streit Evelyns und Ulrich über anlassentsprechende oder doch alberne Kleidung: Während Ulrich Frauen als kompliziert bezeichnet, beklagt sich Evelyn über primitive Männer. Arno hat andere Pläne: Er möchte die Formulare für den Verkauf vorbereiten.

Dazu kommt es natürlich nicht: Die geschwätzige Nachbarin Silke Schalbier reagiert unwirsch, weil man ihre „nachbarschaftliche Fürsorge“ mit Neugierde verwechselt. Die Wetterfirma „Thermic Science“ versucht die Schmierhubers zu ruinieren - und nach einem Gerangel auf der „kleinen Bühne“ ist Arno tatsächlich „am Ende“.

Nachdem Evelyn ihren Ulrich aus dem Haus wirft, sucht Belinda ihren „Overranger“ und stößt nicht auf Opa Gustav – sondern auf den leibhaftigen Yeti! „I have seen the Yeti“, ächzt sie hilflos. Die Nachricht zieht ihre Kreise: Ein Kamerateam nach dem anderen kündigt sich an. Als nächste Sensation macht die Runde, dass Evelyn sich von Ulrich getrennt habe und der einzige Mann in Silkes Haus Käpt’n Iglo sei.

Aber vielleicht gehört das ja bald der Vergangenheit an: Mit „Weidmannsheil und Grüß Gott“ nistet sich Diplom-Jäger und Kreisschützenkönig Hans-Josef Pillemann im „strammen Hirsch“ ein. Er möchte als erster Yetischütze der Welt in die Annalen eingehen und das Untier dem Naturkundemuseum überlassen. Und es sieht ganz so aus, als ob Silke ihren Traummann gefunden hätte – immerhin lädt sie Hans-Josef in ihr Gästezimmer ein. Gegenwind erhält er von Franziska: Die junge Tierschützerin pflastert den Schankraum mit Plakaten zu. Längst gibt der Irrsinn den Ton an: Jeder beansprucht den Yeti für sich - einer mit dem Schießeisen, einer mit Süßigkeiten. Dann wechselt auch noch Thorsten die Seite: Gemeinsam mit der adretten Franziska demonstriert er gegen die Jagd auf den Yeti – halbnackt.

Ulrich trifft derweil auf die Besitzerin des Sporthotels: Marianne Rödel ist nicht nur Gastronomin, sondern auch Volksmusikstar. Sie plant eine Tournee mit den „Brunnenbergspatzen“ und löst in Ulrich große Gefühle aus. Von der anderen Seite beobachtet das Treiben der weltberühmte Bergsteiger Berthold Jessmer: Er zählt zu den Verflossenen der Marianne. Auch Hans-Josef Pillemann wird von der Liebe übermannt: Im Glauben, unwiderstehlich zu sein, probiert er sein Glück bei Silke. Sie aber winkt ab: „Nur weil ich cool bin, bedeutet es nicht, dass du heiß bist!“, ruft sie pikiert. Ein Freud’scher Versprecher jagt den Nächsten, allerhand peinliche Bilder säumen die Tageszeitung und Franziska entpuppt sich als Tochter des Jägers… der sie und ihre Mutter einst sitzen ließ, weil er ihre Vorliebe für vegetarische Ernährung nicht mehr aushielt. Aber wie nennt man Vegetarier, die Mais essen? Genau: Kolbenfresser! Keine Kolben, sondern eher Nerven frisst Arno am Ende auf – und zwar die Nerven der Schmierhubers: Erst tritt er vom Kaufvertrag zurück, dann entlarvt Marianne Rödel ihn als Betrüger. So was aber auch! – Langsam, aber doch verworren scheint sich alles nach und nach aufzuklären. Dann wäre da aber noch der Yeti: Gibt es ihn oder nicht? Das können die Besucher am kommenden Wochenende herausfinden – denn dann spielt die „Kleine Bühne Waldstetten“ nochmals auf. ad