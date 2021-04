Liveübertragung ist eine mögliche Option

Höpfingen. Ein zentrales Thema der am Montag in der Obst- und Festhalle abgehaltenen Höpfinger Gemeinderatssitzung war die am 13. Juni anstehende Bürgermeisterwahl, bei der neben Amtsinhaber Adalbert Hauck auch Kämmerer Christian Hauk kandidiert. Wie Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Häfner eingangs bemerkte, seien bislang keine weiteren Bewerbungen eingegangen.

In Rathaus-Innenhof ausweichen

Dennoch halte man an den öffentlichen Bewerbervorstellungen fest, die am Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr in der Höpfinger Sporthalle sowie tags darauf zur selben Zeit in der Waldstettener Turnhalle durchgeführt werden. „In Waldstetten bestünde bei gutem Wetter die Möglichkeit, auf den Rathaus-Innenhof auszuweichen“, bemerkte Häfner. Hauptamtsleiterin Christina Fiederlein hielt fest, dass ein strenges Hygienekonzept ausgearbeitet wird und die Veranstaltungen im Rahmen der dann jeweils gültigen Corona-Verordnungen stattfinden.

Dem Zeitfenster liegt auch zugrunde, dass die Bewerberfrist kurz zuvor – am 17. Mai um 18 Uhr – endet und der Gemeindewahlausschuss in seiner direkt danach stattfindenden Sitzung über die Zulassung der einzelnen Bewerber entscheidet. „Erst dann steht auch die genaue Anzahl der Bewerbungen fest“, gab Häfner zu bedenken und verlas mögliche Regularien für beide Bewerbervorstellungen.

Laut diesen wird Helmut Häfner als erster stellvertretender Bürgermeister als Versammlungsleiter fungieren. Im Falle seiner Verhinderung wird die Verantwortung an die Stellvertreter Andreas Fürst und Herbert Frisch übertragen. Die Vorstellung der Bewerber wird entsprechend des zeitlichen Eingangs der zugelassenen Unterlagen erfolgen, der auch maßgebend für die Reihenfolge der Bewerber auf dem Stimmzettel sein wird.

Keine Bewirtung

Bei der Vorstellung als Solcher befinden sich die Mitbewerber nicht im Saal: „Wenn einer sich vorstellt, verlässt der andere den Raum“, bemerkte Helmut Häfner und führte aus, dass jeder Bewerber sich und seine Intentionen rund 20 Minuten lang vorstellen werde. Einzige Ausnahme: „Bei mehr als drei Kandidaten wird die Zeit auf 15 Minuten reduziert“, so Häfner. Im Anschluss besteht für die Bürger die Gelegenheit, den Bewerbern kurze Fragen zu stellen. Eine Bewirtung wird nicht stattfinden.

Beachtung fand dafür der Vorschlag Andreas Fürsts, die Vorstellungsrunden auch digital zu übertragen. Technisch wäre dies durchaus möglich; mit Wolfgang König wurde auch ein technisch versierter Bürger gefunden, der zur Einrichtung des Übertragungswegs bereit wäre. Man sprach sich einstimmig dafür aus, bei der Höpfinger Vorstellung die Option auf einen Livestream vorzubehalten.

Ebenfalls einstimmig kam der Gemeinderat der Beschlussvorlage nach, laut der sowohl den Terminen für die beiden Vorstellungen als auch den Regularien zugestimmt wurde. Gleichwohl erhielt der Gemeindewahlausschuss den Auftrag, die Bewerbervorstellungen entsprechend zu organisieren.

Ergänzung war nötig

Seine formlose Bekanntgabe und auch einstimmige Bestätigung durch den Gemeinderat erfuhr am Montag der Nachtrag zum Betriebskostenvertrag für den katholischen Kindergarten St. Lioba. Wie Bürgermeister Adalbert Hauck bekannt gab, sei jene Ergänzung nach der Einrichtung der vierten Gruppe zum 1. Januar 2020 nötig geworden. „Nachdem die entsprechende Gruppe aufgrund der erfreulich hohen Kinderzahlen und Interessenten relativ kurzfristig ihren Betrieb aufgenommen hatte, war sie bisher noch nicht in den Betriebskostenvertrag integriert worden“, begründete der Rathauschef und ließ wissen, dass der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit die Dokumente im Vorgriff unterzeichnet habe. Weiterhin bekräftigte er, dass sich „an der Kostensituation nichts ändern wird“.