Live-Musik im „Café Vola“

Höpfingen/Walldürn. Wer dem deutschen Schlager zugetan ist, der kennt sicher auch die im Privatsender „Melodie TV“ regelmäßig ausgestrahlte Sendereihe „Herzlichst“ mit Stefan Dietl und Romy Dadlhuber. Deren Konzept lehnt sich an Günter Wewels legendäre „Kein schöner Land“-Musikreisen an: Im Fokus der Sendungen stehen neben deutschsprachiger Unterhaltungsmusik Land und Leute einer bestimmten Region Deutschlands. Am kommenden Wochenende besucht das Filmteam das „Madonnenländchen“.

Der räumliche Schwerpunkt liegt dabei auf Höpfingen, Walldürn und Buchen mit den jeweiligen örtlichen Sehenswürdigkeiten: So werden zum Beispiel die Walldürner Basilika St. Georg und die Wallfahrt zum Heiligen Blut vorgestellt. Aber auch das erst im Juni eröffnete „Café Vola“ im Höpfinger Ortsteil Waldstetten mit einem Dorfladen, die Eberstadter Tropfsteinhöhle als vor 50 Jahren entdecktes touristisches Aushängeschild und die Stadt Buchen werden vom Filmteam besucht.

Dazu kommen Gespräche mit Waldstettens Ortsvorsteher Andreas Schäfer und Alexander Wörner von der Musikkapelle Waldstetten sowie ein Besuch in Altheim, wo mit dem Grünkern eine typische Bauländer Spezialität und die aus geologischer Sicht interessante Grenze zwischen dem Muschelkalk des Baulands und dem Buntsandstein des Odenwalds vorgestellt werden.

Mit von der Partie ist immer der sowohl mit der Showbranche als auch dem deutschen Schlager gut vertraute Höpfinger Reiseveranstalter Erwin Nentwich, der in einer Gesprächsrunde über das Madonnenländchen fachkundig auf die Besonderheiten der heimischen Gefilde eingehen wird.

Mit Liane und Hansy Vogt

Dazu gesellt sich freilich jede Menge Musik: Zum sogenannten „Startalk“ werden sich die vielversprechende Newcomerin Natalie Lament, die Walldürner Schlager-Lokalmatadorin Liane („Du bist wie Champagner für meine Seele“, „Frei sein“) sowie der aus Funk und Fernsehen bekannte Schwarzwälder Gute-Laune-Garant Hansy Vogt in der Region einfinden. In die zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlte Fernsehsendung einfließende, die Landschaft der Region mit eingängiger Musik verbindende Videodrehs hierzu sind unter anderem in Walldürn vorgesehen.

Das stationäre Programm am Waldstettener „Café Vola“ sieht parallel dazu am Freitag, 13. August, ab 19 Uhr einen von Moderator Jens Seidler begleiteten Live-Musik-Abend, und am Samstag, 14. August ab 12 Uhr Live-Musik von Frank Herold sowie ab 17 Uhr von den „Capris“ sowie einem Überraschungsgast vor.

Der Sonntag (15. August) beginnt um 11 Uhr mit dem von der Höpfinger Trachtenkapelle musikalisch umrahmten Weißwurstfrühstück; um 14 Uhr startet das Unterhaltungsprogramm mit Martin Eckhardt, Mario Graulich und Michael.