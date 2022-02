Leckereien auf dem Speiseplan

Waldstetten. An Faschenacht erscheint druckfrisch das Kochbuch der FG „Stedemer Beesche“, gemäß dem Motto: „Des ganze Johr is Faschenacht, nämlich dann, wenn Leib und Seele lacht.“ Das neue Kochbuch der FG „Vom Apfel bis zur Zwiebel 2.0“ gibt Anregung für „homecooking“, nicht nur zu Coronazeiten. Als die FG 1997 im Rahmen der Heimattage „750 Jahre Waldstetten“ ein Kochbuch in limitierter Auflage herausgab, waren alle überrascht, welche Resonanz diese Buch erfuhr.

Schnell ausverkauft

In kürzester Zeit waren alle Exemplare verkauft. Deshalb reifte der Gedanke nach 25 Jahren, im Jahr 2022, eine weitere Publikation herauszugeben. Unter dem Titel: „Vom Apfel bis zur Zwiebel 2.0, 111 Stedemer Lieblingsrezepte“. Ein Aufruf an alle Stedemer Haushalte brachte eine Vielzahl von leckeren Gerichten zu Tage. Traditionelle und moderne Leckereien wurden eingereicht. Die Beesche präsentieren nun ein lokal orientiertes Kochbuch für alle, die dem Spruch folgen wollen: „Essen hält Leib und Seele zusammen“.

