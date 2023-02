Höpfingen. Die „Höpfemer Bühnekracher“ sind zurück: Nach langer unfreiwilliger Pause – die letzte Aufführung war 2019 – wird wieder ein launiges Lustspiel aufgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Kaviar trifft Currywurst“ versteht sich als humorvolle Komödie über Schein und Sein der Edelgastronomie – wie kann aus einer etwas angejahrten Eckkneipe in kurzer Zeit ein hochklassiges Lokal werden? Auf das Publikum wartet eine lustige und turbulente Verwechslungskomödie mit jeder Menge Wortwitz.

Der Dreiakter nach Winnie Abel wird am Freitag, 24. März, und am Samstag, 25. März, um jeweils 19.30 Uhr in der Obst- und Festhalle aufgeführt; eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 26. März, um 13.30 Uhr statt. Der Saal wird jeweils eine Stunde zuvor geöffnet; es herrscht freie Platzwahl. ad