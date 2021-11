Kulinarische Hebstange war sehr begehrt

Waldstetten. Bei kühler und herbstlicher Witterung bot die Musikkapelle Waldstetten am Samstag der Bevölkerung ein Kerwe-Event der besonderen Art. Am späten Nachmittag marschierten die Musiker durch die Stedemer Gassen und präsentierten den Zuhörern vor ihren Häusern neben bekannten Märschen wie „Crans Montana“, „Mein Heimatland“ und „Schönes Prag“, auch die gut bestückte Hebstange, die am Abend ertanzt werden konnte.

Nach der Einstimmung mit Marschmusik setzte die Musikkapelle ihr Kerwe-Event im behaglich hergerichteten Rathaushof mit flotter Tanz- und Unterhaltungsmusik unter der Leitung von Dirigent Simon Blau fort. Nach dem fetzigen Auftakt mit den Schlagern „Noch in 100 000 Jahren“, „Atemlos“ und „Hallo Klaus“ begrüßte Sänger Gerhard Krauskopf die zahlreichen Gäste und lud zum Tanzen und gemütlichen Verweilen bei hausgemachten (Wild-)Bratwürsten, Bier und Glühwein ein.

Um 19.31 Uhr eröffnete die FG Stedemer Beesche im Rahmen der Kerwe-Veranstaltung der Musikkapelle ihre 53. Faschenachtskampagne (siehe separaten Bericht). Anschließend sorgte die Kapelle mit ihren beiden Sängerinnen Anna Kohler und Daniela Heffner für einen schwungvollen Übergang zum traditionellen Hebstangetanz.

Viele Tanzpaare

Die mit Hausmacher Wurst bestückte „Hebstange“ war sehr begehrt. Über zehn Tanzpaare schwangen zu einem dreiteiligen Flippers-Medley ihr Tanzbein, bevor Helga Klotzbücher, die Glücksfee des Abends, über die Gewinner entschied. Mit ihrer Glückszahl „11“ durften sich Tina Sieber und Melanie Böttcher, und mit ihnen die FG Stedemer Beesche, über die leckere Hebstange mit hohem Vesperwert freuen.

Abend kam gut an

Mit „Narcotic“ und „Shut up and Dance“ erklangen moderne Hits bevor die Kapelle mit der beliebten Polka „Böhmischer Traum“ als Zugabe das musikalische Programm beschloss. Der etwas andere, durchaus unterhaltsame und stimmungsvolle Kerwe-Abend, wurde von der Bevölkerung sehr gut angenommen.