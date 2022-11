Konsenslösung bei Pflanzbeeten

Höpfingen. Auch das Neubaugebiet „Heidlein“ rückte am Montag in den Fokus des Höpfinger Gemeinderats: Insgesamt drei Tagesordnungspunkte galten den beiden Bauabschnitten.

Zum Erstbezug in den 90er-Jahren waren Pflanzpatenschaften für Pflanzbeete vergeben worden, laut denen die Pflanzpaten sich um die Bepflanzung und die Pflege zu kümmern hatten. Nach Eigentümerwechseln und über die Jahre veränderte sich die Situation: „Einige der Pflanzflächen befinden sich in schlechtem Zustand“, bemerkte Bürgermeister Hauk. In Einzelfällen kam es dazu, dass übertragene Fläche von Angrenzern ohne Genehmigung bearbeitet wurde und Bäume durch zu starken Rückschnitt massive Beschädigungen erfuhren.

So kam die Überlegung auf, ob neue Pflanzpatenschaften vergeben werden oder ob diese aufgelöst werden und der Bauhof die komplette Pflege übernimmt. Während Thomas Greulich die Gemeinde in der Pflicht sah, „wenn sich kein Anrainer mehr darum kümmert“, plädierte Paul Hauk dafür, den Anliegern die Wahl zu lassen: „Jeder kann selbst entscheiden, ob er sich um die Gehölze kümmert oder die Kommune tätig wird“, schlug er vor. Ute König stellte die Pflanzflächen generell in Frage: Mehrfach habe sie beobachtet, dass die Feuerwehr die ohnehin recht engen Straßen des „Heidleins“ nur schwerlich passieren kann – durch die Bepflanzung spitze sich die Lage zu. Man verständigte sich ohne Beschlussfassung darauf, die jeweiligen Eigentümer und Anrainer zu befragen und anhand des Stimmungsbilds „eine einheitliche Lösung“ zu finden.

Ebenfalls zur Debatte standen die Einfriedungen und die Art allgemeiner Bepflanzung im „Heidlein“. Diese wird zwar über den Bebauungsplan reguliert, weicht aber vor Ort häufig von den Statuten ab. Bürgermeister Hauk verwies etwa darauf, dass entlang von Verkehrsflächen nur offene Einfriedungen mit einer Höhe von einem Meter sowie von 1,5 Metern mit Sockel zulässig sind. In Einzelfällen wurden in der Vergangenheit beantragte Befreiungen von der Festsetzung erteilt, zuletzt jedoch häufig abgelehnt. „Derzeit häufen sich die Anfragen und auch Beschwerden zu dieser Thematik. Für einheitlichen Umgang muss eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden. Denkbar wäre beispielsweise die Aufhebung oder Anpassung des Bebauungsplanes. Andernfalls wären weiterhin Entscheidungen im Einzelfall notwendig“, bekräftigte er.

Letztlich einigte sich der Rat nach kurzem Gespräch auf eine Konsenslösung: Wer eine Einfriedung plant und sich an das Rathaus wendet, wird eindringlich an den gültigen Bebauungsplan erinnert.

Hinsichtlich des „Heidlein II“ wurde die gesetzliche Baulandumlegung von Flurstücken beschlossen. Dem liegt die hohe Nachfrage nach Bauflächen zugrunde: „Die Flächen in Höpfingen sind sehr rar gesät bei hoher Nachfrage“, bemerkte Bürgermeister Hauk. So sollen südlich der landwirtschaftlichen Maschinenhallen und nördlich der Hardheimer Straße – schräg gegenüber der Firma Getränke-Waltenberger – sechs bis acht Bauplätze generiert werden. Die Flächen befinden sich zum Teil in Privateigentum.

Nachdem die Bemühungen für eine freiwillige Bodenordnung bisher nicht zum Erfolg geführt hatten, soll die Bodenordnung in einem gesetzlichen Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch durchgeführt werden, auch um eine möglichst zügige Realisierung des Bebauungsplans zu erreichen. Die Neuordnung im gesetzlichen Umlegungsverfahren stellt ein eigentümerfreundliches Verfahren dar und zielt auf eine zügige Neuordnung unter Beteiligung sämtlicher betroffener Eigentümer und Rechteinhaber an den Grundstücken ab“, ließ er wissen. Weiterführend informierte der fachlich versierte Gemeinderat Herbert Frisch über die Situation: Um Baugrund ausweisen zu können, ist ein rechtskräftiger Bebauungsplan zu verabschieden. Bei einer Enthaltung stimmte der Rat für die gesetzliche Baulandumlegung im fraglichen Bereich. ad