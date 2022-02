Kneipp-Anlage in Höpfingen: Wassertreten für die Gesundheit

Höpfingen. Um 1850 entwickelte Pfarrer Sebastian Kneipp das als „Kneippkur“ bekannte, der Gesundheit zuträgliche Wassertreten. In Höpfingen ist es der Allgemeinheit seit 1976 zugänglich, wobei die Kneippanlage in der Glashofener Straße mit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund zwei Jahren vorläufig geschlossen wurde. Nun steht die Einrichtung vor einer neuen Saison. Grund genug zum Blick in ihre Vergangenheit und Gegenwart.

Erste Überlegungen gab es bereits im November 1969, als Otmar Streckert, Gerhard Hollerbach und Ludwig Dörr sich an Kosmas Hauck, den damaligen Vorsitzenden des Heimatvereins und späteren Ehrenbürger Höpfingens, gewandt hatten. Die Idee stieß auf gemischte Gefühle: „Das nun realisierte Projekt war lange nicht unumstritten, selbst innerhalb der Vorstandschaft des Vereins...“, schrieb der langjährige FN-Mitarbeiter und Ortschronist Wendelin Böhrer am 9. Juni 1976.

Nicht unumstritten

Eine Woche später wurde die in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Bund (Bad Wörishofen) konzipierte Anlage im Beisein von Bürgermeister Karl Schell und Pfarrer Schuhmacher eingeweiht. Ihre Errichtung war maßgeblich durch die Gemeinde unterstützt worden – zum einen mit einem von der Gemeinde gestellten Zuschusses vom Regierungspräsidium in Höhe von 10 000 D-Mark (bei Baukosten von insgesamt circa 35 000 DM, die vom Heimatverein getragen wurden), zum anderen mit der Bereitstellung des Grundstücks.

„Das Areal war dabei eigentlich zweite Wahl. Ursprünglich war ein Standort am Waldsbach/Lochbach in Richtung Glashofen geplant. Das Land hatte der Heimatverein extra gekauft, doch es war als zu zugig erschienen – eine zur Erholung gedachte Anlage und starker Wind hätten sich gegenseitig gebissen“, blickt der 85-jährige Zeitzeuge Leo Hauk zurück. So entschied man sich für den heutigen Standort, der zudem einen weiteren Vorteil mit sich brachte: Rund 500 Meter entfernt fließt die „Buchwaldquelle“, die 1912 von der Reichsbahn erbaut wurde und die Wasserversorgung zur Ertüchtigung der Lokomotiven auf der Bahnlinie Höpfingen-Walldürn sichern sollte.

„Die Kneippanlage wurde kurzerhand an die Quelle angeschlossen, deren Verlängerung bis zum Bahnhof führte“, erinnert sich Leo Hauk, der seinerzeit dem Vorstand des Heimatvereins angehört hatte. Auch das ansprechende Umfeld mit dem wenige Jahre zuvor auf dem Grund der ehemaligen „Krautgärten“ aufgestellten Spielplatz mit Brunnen sprach für diesen Standort: „Das Objekt war von Anfang an besonders für Familien mit Kindern gedacht, von denen es auch bis vor Corona gern und oft aufgesucht wurde. Die Kombination mit Wasser, Spielgeräten und Natur kam wahnsinnig gut an!“, betont der zwischen 1989 und 2013 amtierende Altbürgermeister Ehrenfried Scheuermann, während Leo Hauk auf das seinerzeit verfolgte Bestreben zum Ankurbeln des Fremdenverkehrs verweist.

Gebaut wurde die Anlage federführend von der örtlichen Baufirma Dieter Edelmann, die starke Unterstützung durch die Aktiven des Heimatvereins erfuhr. Nach ihrer Fertigstellung wurde sie der Gemeinde übergeben und von Helmut Bossmann bis zu dessen Tod gepflegt. Zahlreiche Arbeitseinsätze in all den Jahren bis heute hielten die stets gut besuchte Kneippanlage in Schuss; die erste größere Maßnahme zur Instandhaltung wurde Anfang der 1990er-Jahre durchgeführt.

Auf Vordermann gebracht

„Nachdem der Zahn der Zeit an der Anlage genagt hatte und ohnehin Kanal- und Bauarbeiten im Gebiet nördlich der B 27 anstanden, wurde die Kneippanlage mit auf Vordermann gebracht“, so Ehrenfried Scheuermann.

Unter anderem wurde das Armbecken erneuert: „Das ursprüngliche Becken bestand aus einem Waschbetontrog, der durch Frost zerborsten und undicht geworden war“, erinnert sich Leo Hauk, der das originale Geländer des Kneippbeckens vor einigen Jahren gegen ein rostresistentes V2A-Laufgeländer ersetzt hatte.

Eine weitere Modernisierung stand im Sommer 2005 ins Haus: Im Zuge der Bürgeraktion „2 Tage für Höpfi“ wurde die Anlage – neben weiteren Erholungs- und Freizeitanlagen nördlich der B27 – durch zahlreiche örtliche Vereine, die Schule, zahlreiche ehrenamtlich engagierte Höpfinger und die Gemeindeverwaltung ehrenamtlich aufgearbeitet. Patenvereine für die Kneippanlage waren der Heimatverein sowie die DLRG-Ortsgruppe. In diese Zeit fiel auch die Erneuerung des Spielplatzes, dessen Geräte mit den Jahren schadhaft geworden waren.

Bis zur Corona-Pandemie wurde die Anlage vor allem während der warmen Jahreszeit gern und oft aufgesucht – nicht nur von Höpfingern: So gehörte eine Seniorengymnastik-Gruppe aus Hardheim ebenso zu den Stammgästen. „Gerade an den Wochenenden sah man auch immer auswärtige Autokennzeichen“, merkt Leo Hauk an.

Sobald die Anlage geöffnet wird, dürfte das wieder so sein: „Die Kneippanlage war vom ersten Tag an ein Erfolg und wurde immer gepflegt. Das führte dazu, dass die Gesamtanlage gerade in den Sommermonaten von Jung und Alt auch wie eine Art kostenloses „Freischwimmbad“ genutzt wurde“, erklärt Adalbert Hauck als Vorsitzender des Heimatvereins.