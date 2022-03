„Klappe, die Letzte“ begeisterte Höpfinger Narren

Höpfingen. „Klappe, die Letzte“: So wurde die zweite – und hoffentlich letzte – Online-Prunksitzung der FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ betitelt, die am Samstag zahlreiche Zuschauer über das Internet verzeichnete.

Das abwechslungsreiche Abendprogramm setzte sich aus Höhepunkten der vergangenen Jahre, neu einstudierten Nummern und einer Live-Moderation durch Präsident Jürgen Farrenkopf und Sven Dargatz mit zugeschalteten Gästen zusammen.

Der Abend bestand aus tollen Tänzen, Musik, Büttenstars – und natürlich Stimmung „ohne Ende“. Mit von der Partie waren natürlich Prinzenpaar (Seine Tollität Prinz Mathias I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Isabel, die Wächterin vom Wasserturm) sowie Kinderprinzenpaar (Prinz Julius aus dem Königshaus und Prinzessin Hedda, die mit dem Bass tanzt). Sie wandten sich mit herzlichen Grüßen an das Publikum zuhause.

Auch sämtliche Akteure der Höpfemer Faschenacht präsentierten sich in absoluter Bestform: Kinder-, Junioren- und Prinzengarde nebst den quirligen Bambini, der Jungelferrat, die Männergarde, das von Laura Burger trainierte Tanzmariechen Livia Schott und das Nachwuchs-Büttenass Emily Schulze: Nach ihrem tollen Debüt im letzten Jahr erheiterte sie die Gemüter auch heuer mit einer selbst geschriebenen Bütt.

Alle Lacher auf ihrer Seite hatten natürlich auch Ortsglossier Andreas Fürst, der die kleinen und großen Probleme des Alltags diesseits und jenseits zu Wort gab. Nicht zu vergessen wäre das „Kochstudio“: Wenn die Kerche-Marie und der Rotschi gemeinsam Zemmetli kochen, kann das ja nur im perfekten Chaos enden – ohne Frage sehr zur Freude der Zuschauer, die sich über einen (weiteren) absoluten Höhepunkt freuen durften.

Die bunte närrische Reise in Grün und Quetscheblau ließ nichts aus. So durften auch Wolfgang König als Höpfemer Bütten-Exportschlager mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und der unverwüstliche Ralf „Zack“ Zang nicht fehlen: Sie zeigten sich von ihrer besten Seite und lebten den Geist der Faschenacht – zwar „nur“ digital, aber mit ungebrochener Dynamik und viel Freude. Diese Fröhlichkeit dominierte auch den Ausklang: Nach dem Motto „wir gehen alle, alle in die Bar“ und mit dreifach donnerndem „Schnapsbrenner Helau“ endete ein besonderer Abend. Über die ganze Zeit waren die Zuschauer dabei eingeladen, sich an der Sitzung zu beteiligen: Während der Sendung wurde ein „Wunschfilm“ prämiert und abgespielt. Das alles verstand sich freilich als organisatorische Meisterleistung: Was auf dem Bildschirm so locker und unverkrampft aussah, bedeutete hinter den Kulissen einen großen technischen Aufwand, den Björn Schlie, Nils Schell und Mathias Hauk aber hervorragend gemeistert hatten. Die Mühe hatte sich gelohnt: Wenngleich man auch in Höpfingen auf eine klassische Hallen- und Straßenfaschenacht 2023 hofft, so erwies sich die Online-Prunksitzung auch dank ihrer Gäste wie Bürgermeister Christian Hauk, dem umtriebigen Außenreporter und der FG „Lustige Vögel“ Schweinberg dennoch als ansprechende und sympathische Alternative – aber hoffentlich doch als „Klappe, die Letzte“ dieser Art.