Kirchlich und politisch engagiert

Waldstetten. Geradlinig, mit Ecken und Kanten, aber jederzeit offen und aufrichtig: So kannte man Dittmar Egenberger aus Waldstetten. Sowohl auf kirchlicher als auch auf kommunalpolitischer Ebene erwarb er sich anerkenneswerte Verdienste. Stets war Dittmar Egenberger bereit, Hand anzulegen und sich aktiv ins Gemeindegeschehen einzubringen – nicht immer unumstritten, aber stets unterstützt von zahlreichen Freunden und Bekannten sowie vor allem seiner Frau Hildegard. Nun ist er im Alter von 84 Jahren nach längerer Erkrankung gestorben.

Geboren im August 1937 in Karlsruhe, gelangte er als Waisenkind 1950 erstmals nach Waldstetten. Dort lebte er vorübergehend bis 1955, ehe er nach Zwischenstationen in Mannheim und Wiesbaden zurück nach „Stede“ kehrte. Dort heiratete er 1963 auch seine Frau Hildegard (geb. Berberich). Beruflich pendelet er lange Jahre nach Walldürn: Zunächst arbeitete er 26 Jahre lang als kaufmännischer Angestellter bei der Firma Braun, ehe er als Landschaftspfleger und Gärtner am Erzbischöflichen Kinderheim St. Kilian tätig war.

Dort konnte Dittmar Egenberger seine künstlerische Ader mit Leben erfüllen: Zu seinen Hobbys zählten neben der Gartenarbeit vor allem Malen, Basteln, Dichten, Singen und bunte zeichnerische Darstellungen, die er mit viel Liebe und Feingefühl anfertigte.

Kreatives Talent

Sein kreatives Gespür bereicherte auch Waldstetten, wo er zwischen 1989 und 2015 ehrenamtlich als Mesner aktiv gewesen war: Die in dieser Zeit ansprechend umgestaltete Außenanlage der Pfarrkirche St. Justinus trägt in wesentlichen Teilen die Handschrift Dittmar Egenbergers. Ein viel beachtetes „Meisterwerk“ war darüber hinaus seine 25 Quadratmeter große Krippe, die bis 2004 die Pfarrkirche geschmückt hatte: Auch sie zeigte eindrücklich, welches kreative Talent in ihm schlummerte.

In guter Erinnerung dürfte zudem der von Dittmar Egenberger in Eigenregie edierte 24-seitige Kirchenführer Waldstettens bleiben, den er zusätzlich um eine CD ergänzt hatte. Abgerundet wurde sein Engagement durch zahlreiche Wortgottesdienste, Altennachmittage, Fahrten des Altenwerks und Pfarrwallfahrten. Doch nicht nur in der Kirche war der Verstorbene sehr engagiert: In die Gemeindepolitik brachte er seine Ideen als Ortschaftsrat von 1971 bis 1975 sowie als Gemeinderat von 1972 bis 1975 ein.

Die Einsegnungsfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, 25. Februar, um 14.30 Uhr in der Trauerhalle Waldstetten statt. ad

