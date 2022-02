Keine Parkplatzanlage im Walldürner Weg

Für erhitzte Gemüter – vor allem unter Anwohnern des Walldürner Wegs – hatte das Baugesuch der Firma „Lyma Consulting“ gesorgt.

Höpfingen. Das Buchener Unternehmen „Lyma Consulting“ hatte beabsichtigt, 20 Pkw-Stellplätze, einen Spielplatz mit Saunaanlage und Grillplatz sowie ein Blockheizkraftwerk in einer Baulücke im Walldürner Weg zu errichten – und damit für erhitzte Gemüter, vor allem unter Anwohnern des Walldürner Wegs, gesorgt.

Gemeinderat in Kürze Einstimmig wurde Bürgermeister Christian Hauk zum Eheschließungsstandesbeamten bestellt. Ein personeller Wechsel erfolgte im „Kuratorium Kindergarten Höpfingen“: Als ordentliches Mitglied für die SPD-Fraktion ist fortan Rebecca Hauk aktiv (bislang Dominik Mechler); Stellvertreter bleibt Lukas Frisch. Weitere Mitglieder sind wie bisher Daniela Kaiser-Hauk und Martin Sauer (CDU-Bürgerliste) sowie Saskia Dargatz und Ute König (Freie Wähler). Das Betreuungsangebot „Verlässliche Grundschule“ startet im Oktober des kommenden Schuljahres 2022/23: Wie Bürgermeister Hauk bekannt gab, sei die gefundene Betreuungskraft erst zu diesem Zeitpunkt verfügbar. Daniela Kaiser-Hauk lobte das Engagement zugunsten der Planungssicherheit für die Eltern und Kinder. Das Jugendhaus wird nach aktuellem Stand am 18. März eröffnet. Davor findet eine Aufräumaktion statt; Kreisjugendreferent Reiner Wirth prüft die Hausordnung. „Das Thema ist Bestandteil der kommenden Sitzung“, so der Bürgermeister. In der Rubrik „Verschiedenes“ berief sich Herbert Frisch auf den stärker denn je frequentierten Waldstettener Panoramaweg. Ein Teilstück sei aufgrund matschiger Nassstellen stark rutschgefährdet und möge zur Sicherheit geschottert werden. Bürgermeister Hauk sicherte zu, den Bauhof damit zu beauftragen. ad

Nun herrschen Klarheit und Beruhigung: Einstimmig lehnte der Höpfinger Bauausschuss das Gesuch am Montag ab. Die damit im Zusammenhang stehende Nutzungsänderung des Gewerbegebäudes (ehemals „Modehof Konrad“) in ein Wohnhaus mit 21 Wohnungen wurde mit einer Nein-Stimme bewilligt. Vor der Sitzung hatten die Räte, Bürgermeister Christian Hauk und zahlreiche Anrainer bei einem Vororttermin im früheren Modehof, der bereits vor einigen Jahren an Lyma veräußert wurde, die Gelegenheit zur Besichtigung.

„Fix und alle“

Die Atmosphäre war insbesondere unter den Anwohnern erregt und emotional: Während eine Bewohnerin des Walldürner Wegs sich „fix und alle“ zeigte, fühlte sich ihr Nachbar mit Familie „ausgesprochen unsanft vor den Kopf gestoßen“ und befürchtete „massive Eingriffe in das Privatleben“ sowie Lärm- und Abgasbelästigungen. So platzte der Zuschauerraum im katholischen Gemeindezentrum schier aus allen Nähten, als Bürgermeister Christian Hauk die Sitzung eröffnete.

Seitens Lyma schilderte Alexander Schaible zunächst das Wohnprojekt. Er stellte klar, dass man „nicht auf die Parkplätze im Walldürner Weg angewiesen“ sei. Man wolle lediglich „die Möglichkeit bieten, Autos außerhalb öffentlicher Straßen zu parken“. Die 21 Wohnungen als Solche seien keine Kaufobjekte, sondern zur Vermietung gedacht. Auf die Frage von Gemeinderat Helmut Häfner betonte er, dass das Blockheizkraftwerk „die Schallschutz-Emissionen einhalte“ und niemand über Gebühr belastet werde. Amtskollege Andreas Fürst lobte zwar die Bereitschaft, vorhandenen Raum sinnvoll mit Wohnungen zu nutzen, rügte aber die für Fußgänger fehlende Anbindung an die B27. „Die Gehsteige enden bereits in der Dornberger Straße“, stellte er fest. Auf Schaibles Hinweis hinsichtlich der Treppe zum Stellplatz-Areal konterte er mit „fehlender Barrierefreiheit“; Schaible betonte, dass sich die Wohnungen nicht an gehbehinderte Personen mit erhöhtem Bedarf nach barrierefreien Zugängen richten.

Die Beschlüsse wurden in zwei Teilen gefasst. Grünes Licht gab der Bauausschuss mit einer Gegenstimme dem Wohnprojekt, während die Errichtung der Parkplatzanlage im Walldürner Weg einstimmig abgelehnt wurde. „Dieses Vorhaben widerspricht eindeutig der Baunutzungsverordnung, da kein Wohnraum generiert wird“, begründete Bürgermeister Christian Hauk die Entscheidung.

Solarpark abgelehnt

Abgelehnt wurde auch die Bauvoranfrage der Dieter Wild & Suntec Energiesysteme GmbH. Deren auf 7,5 Hektar angedachter „Solarpark Höpfingen“ entsprach, wie sich bereits in der vergangenen Sitzung herausgestellt hatte, nicht dem Kriterienkatalog: Erfüllt wurden lediglich sechs der 17 Kriterien.

Gemeinderat Thomas Greulich bezog Stellung: Vieles sei „sehr einseitig dargestellt“, zumal der Standort ideal sei und man sich wertvolle Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen entgehen lasse. „Die Verwaltung sollte Potenzialflächen darlegen, die hundertprozentig dem Kriterienkatalog entsprechen“, schlug er vor. Andreas Fürst hielt dagegen: „Die Bauvoranfrage wurde in dem Wissen gestellt, dass der Kriterienkatalog erst noch beschlossen wird - man musste eine mögliche Absage einkalkulieren“, betonte er. Gleichsam seien Freiflächen-Photovoltaik nur auf Flächen sinnig, die der Landwirtschaft nicht fehlen würden: „Das Gelände östlich der Nike-Stellung ist schlicht zu gut für diese Nutzung“, so Fürst. Unterstützung fand er in Ute König, Herbert Frisch und Martin Sauer. Sie hoben hervor, dass es weniger um den zu geringen Abstand zu Wohn- und Gewerbeflächen ginge, sondern um die Güte des Bodens. „Der Ackerbau sollte nach Bodenpunkten Vorrang haben“, konstatierte Martin Sauer. Letztlich wurde die Bauvoranfrage mit einer Gegenstimme abgelehnt. Bürgermeister Hauk sicherte jedoch zu, dem Gemeinderat zeitnah eine Karte mit Potenzialflächen auf Höpfinger Gemarkung zu präsentieren.

Rein pro forma gab Björn Schlie bekannt, dass Telefonica einen neuen Standort für einen Mobilfunkmasten suche. Gefunden wurde ein Areal am Waldstettener Brunnenberg, wo 250 Quadratmeter Fläche benötigt werden.

„Wenn die Gemeinde kein Land bereitstellt, wird Telefonica den Kontakt zu Privateigentümern suchen. Die Stromversorgung wäre über den Verteilerkasten am Sportplatz geregelt“, erklärte er. Im Gespräch sei auch ein zweiter Standort unweit des Fuchsenlochs, das jedoch der Waldstettener Ortschaftsrat noch besprechen werde.