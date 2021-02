Höpfingen. Auf ein bewegtes Leben blickt Zita Thumm zurück, die an diesem Samstag in Dankbarkeit und Zufriedenheit ihren 90. Geburtstag feiert. Seit 1996 wohnt sie in Höpfingen.

Geboren wurde die Jubilarin am 27. Februar 1931 als fünftes von sechs Kindern einer Winzerfamilie in der von aus Baden und Württemberg stammenden Siedlern gegründeten Ortschaft Luxemburg (früher Katharinenfeld; heute Bolnisi) in Georgien.

Ihren 90. Geburtstag feiert an diesem Samstag Zita Thumm. © Adrian Brosch

„Mitten im Dorf bauten die Siedler eine Schule und eine evangelische Kirche, in der ich getauft wurde“, blickt sie zurück. Die Kirche wurde 1938 in ein Klubhaus umgewandelt, während die Pfarrer der Reihe nach verhaftet wurden.

„Der letzte Prediger war mein Großvater mütterlicherseits, der im Mai 1938 inhaftiert wurde und nie wiederkam“, erinnert sich Zita Thumm. 1938 wurde auch der Schulunterricht auf Russisch umgestellt. „Das Leben der deutschen Bevölkerung im Dorf war nun geprägt von Enteignung, Verfolgung und Verhaftung, bis wir 1941 deportiert wurden“, erklärt sie.

Über die armenische Hauptstadt Baku ging es mit dem Schiff über das Kaspische Meer nach Kasachstan. „Das Schiff war so überladen, dass niemand dachte, das andere Ufer zu erreichen“, betont Zita Thumm, die in Kasachstan eine neue Heimat im Dorf Oktiaber (zu Deutsch „Oktober“) fand.

„Das von harter Arbeit, Not und Hunger sowie Kälte geprägte Leben dort war unsere schlimmste Zeit“, sagt sie heute. Aufwärts ging es, als man 1944 in die russische Stadt Grabowo zog.

Nachdem die Jubilarin die Schule beendet hatte, führte sie verschiedene Arbeiten aus, absolvierte einen Buchhaltungslehrgang und wirkte ab 1951 als Kontrolleurin, Leiterin eines Lagers, Kassiererin sowie Buchhalterin eines Lohnbüros bis zur Rente. „Der Zweite Weltkrieg hat so viel Elend über die Menschen gebracht – wären wir in unserer Heimat im Kaukasus geblieben, wäre alles wohl anders gelaufen“, bemerkt sie im Rückblick.

Ihr privates Glück fand sie bei ihrem Ehemann Heinz Thumm: Geheiratet wurde im Januar 1957. Aus der Ehe gingen Sohn Viktor und Tochter Marina hervor.

„Wir haben vier Enkelkinder, an deren Erziehung ich mitwirkte und einen Urenkel“, freut sich Zita Thumm, die ihre Schwiegermutter bis zu deren Tod gepflegt hatte.

Zuletzt wohnte die Familie in der kasachischen Stadt Pawlodar, ehe man im Dezember 1991 nach Deutschland auswanderte. Über Düsseldorf und drei Lager gelangte die Familie am 23. Dezember 1991 nach Tauberbischofsheim, ehe man im Mai 1996 nach Höpfingen in die Einliegerwohnung des Sohnes zog. Hier fühlt sich die Jubilarin wohl und hat viel Freude am Lesen. Auch der christliche Glaube ist ihr sehr wichtig; intensiv widmet sie sich zudem der Geschichte ihrer deutschen Vorfahren.

Zum 90. Geburtstag gratulieren auch die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen. ad