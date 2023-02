„Jahnplatz“ beschäftigte das Gremium

Höpfingen. Gewissen Raum in der Höpfinger Gemeinderatssitzung nahm auch der „Jahnplatz“ in der Glashofener Straße ein. Zunächst wurde eine mögliche Umgestaltung des Areals thematisiert, die indirekt mit der Umnutzung des benachbarten Konrad-Areals zusammen hängt: Nachdem das einstige Modehaus in Wohnungseinheiten umgebaut wird, dürfte der Verkehr in der Glashofener Straße durch Zuzug von Neubürgern weiter zunehmen. Das sei laut Bürgermeister Hauk durchaus erfreulich, trage aber nicht zur ohnehin stark angespannten Verkehrslage bei – im Gegenteil. Verbessert werden könnte die Lage über sechs bis acht Parkflächen: „Sie könnten als Schotterparkplatz auf dem Vorhof des Jahnplatzes erstellt werden“, schlug Hauk vor. Inventar wie Sitzbänke und Mülleimer seien innerhalb des Areals zu versetzen. Auf Zukunft gesehen böte sich in diesem Zuge auch der Ausbau des Trampelpfads zu einem vollwertigen Gehweg an; finanziell läge man bei rund 1000 Euro Kostenaufwand.

Es ergab sich eine lebhafte Unterredung. Helmut Häfner bezeichnete das Projekt als „unfair gegenüber Höpfinger Bürgern im Ortskern, die mit ähnlichen Verkehrsproblemen zu kämpfen haben“ und befürchtete eine Nutzung der neuen Plätze durch Dauerparker, was nicht Sinn und Zweck der Neuanlage sei. Dem jedoch könne man, wie Martin Sauer einwarf, durch Vermietungen der Flächen zuvorkommen. Thomas Greulich riss einen anderen Aspekt an: „Die Parkplätze sind eigentlich nur für Anwohner interessant, zumal Wanderer und Freizeitsportler ihre angestammten Parkplätze haben“, bemerkte er. Am Ende wurde der Tagesordnungspunkt vertagt; Bürgermeister Hauk versprach, den Bedarf auszuloten.

Die Glashofener Straße wurde in der Einwohnerfrageviertelstunde nochmals angesprochen: Ein Anwohner kam auf die prekäre Parksituation und den in seinen Augen gegebenen Bedarf weiterer Stellflächen zu sprechen. ad