Im „Baumenäcker“ darf gebaut werden

Höpfingen. Was lange währt, wird endlich gut: Ein Ausspruch, der durchaus auf die Bauleitplanung im Gebiet „Baumenäcker“ bezogen werden kann. Westlich der Friedensstraße wurden getreu des 2009 aufgestellten Bebauungsplans zwar fünf Grundstücke voll erschlossen und verkauft, allerdings nicht mit Baurecht versehen. Das ändert sich jetzt: Einstimmig fällte der Gemeinderat Höpfingen am Montag den Aufstellungsbeschluss.

„Unseren Planungen von einem kleinen Baugebiet mit fünf Bauplätzen steht der Regionalplan nicht im Weg“, bemerkte Bürgermeister Christian Hauk erfreut. Den Entwurf stellte Björn Schlie vor. Er richtet sich im Wesentlichen nach den ursprünglichen Bauplätzen und ist als reines Wohngebiet ausgewiesen; es sind jeweils zwei Vollgeschosse und zwei Autostellplätze pro Wohnung möglich. Die maximale Firsthöhe beträgt 9,5 Meter, die maximale Dachhöhe sechs Meter. Die Dachdeckung wird in Rot, rotbraun, dunkelbraun, anthrazit und grau zugelassen; die Dächer dürfen einen Winkel bis zu 15 Grad (Flach- und Pultdach) sowie zwischen 15 und 42 Grad (mehrseitig geneigt) aufweisen. Bei Flach- und Pultdächern ist Dachbegrünung vorgeschrieben. Abrundend stellte Schlie den weiteren Verfahrensweg bis zum Satzungsbeschluss vor. Eine Rückfrage kam von Herbert Frisch: Er wollte wissen, weshalb nicht näher an der B27 gebaut wird. Hier verwies Hauk auf den Mindestabstand: „Im Bereich von 40 Metern rund um die Bundesstraße darf nichts gebaut werden“, betonte er. Einstimmig votierte der Rat für die Aufstellung des Bebauungsplans und gab in zweiter Abstimmung den Entwurf zur Offenlegung frei. ad