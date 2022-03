Hoffnungsvoller Blick in die Zukunft

Höpfingen. Zahlreiche junge Gäste und Kreisjugendreferent Rainer Wirth hatten sich am Montag im katholischen Gemeindezentrum eingefunden und applaudierten – aus gutem Grund: Einstimmig votierte der Höpfinger Gemeinderat dafür, das Jugendzentrum im Obergeschoss des Rathauses an diesem Donnerstag wieder zu eröffnen.

Groß war die Freude darüber auch bei Bürgermeister Christian Hauk, der den Jugendlichen für die Mitwirkung bei der „Putzaktion“ dankte.

1000 Euro Starthilfe

Rainer Wirth als Ansprechpartner für offene Kinder- und Jugendarbeit im Neckar-Odenwald-Kreis lobte die beispielhafte Zusammenarbeit mit der Verwaltung sowie der Jugend nebst ihrer Eltern: „Das lässt den Blick hoffnungsvoll in die Zukunft schweifen“, betonte er und gab bekannt, dass der Verein „Jugendhilfe Mosbach“ das Projekt mit einer „Starthilfe“ von 1000 Euro unterstütze.

Gemeinhin seien die Voraussetzungen für Erfolg in Höpfingen absolut gegeben, was sich auch in der Herausgabe der Hausordnung zeige. Diese reguliere etwa, dass das Jugendzentrum sich als Treffpunktangebot für Jugendliche ab zwölf Jahren verstehe. Als Solche regt es zu Eigenaktivität und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch soziales Miteinander an, soll zu Verantwortungsübernahme ermutigen und wird von mindestens drei gewählten Sprechern vertreten. Dem erweiterten Team gehören zwei Elternvertreter an. „Alkoholische Getränke unter 16 Jahren sind ebenso verboten wie Tabakwaren, Shishas und E-Zigaretten“, führte Wirth aus.

Gemeinderat Martin Sauer wollte wissen, ob Vertreter des Jugendamts regelmäßig zu Besuch komme oder Betreuungsangebote gestellt werden. Das verneinte Rainer Wirth: „Es kann Anregungen geben, die ausführende Arbeit aber müssen die Jugendlichen im Sinne der Selbstverwwaltung stemmen“, räumte er ein.

Fraktionen als Befürworter

Die Fraktionen selbst befürworteten das Projekt; während die SPD-Fraktion den Neustart mit zwei Stehtischen unterstützt, spendet die CDU-Fraktion eine Auswahl sinnvoller Spielwaren. Die Freien Wähler werden sich, so Ute König, mit einem weiteren Geschenk bei der offiziellen Wiedereröffnung anreihen.

Ehrenamtliches Angebot

„Ohne Frage“ handele es sich um eine hervorragende Aktion, die Jugendarbeit nach der Corona-Pandemie wieder zu beleben und ein weiteres ehrenamtliches Angebot für junge Leute zu etablieren. So war es keine Frage, dass der Gemeinderat der Hausordnung und damit einer zwei- bis dreimonatigen Probephase des Jugendzentrums einstimmig zustimmte. ad