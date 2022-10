Höpfinger Gemeinderat überstimmte den Waldstettener Ortschaftsrat

Höpfingen. Mit einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen sprach sich der Höpfinger Gemeinderat am Montag für die Errichtung von bis zu vier Windkraftanlagen im Waldstettener Distrikt „Anwande“ aus.

Damit überstimmte man den Ortschaftsrat, der (wir berichteten) die Ablehnung empfohlen hatte. Für eine knisternde Stimmung sorgte das nur bedingt aussagekräftig scheinende Ergebnis der Einwohnerbefragung: 57,6 Prozent der Waldstettener waren nicht zur Wahlurne gegangen.

„Schwerpunktthema der Stunde“

Bauausschuss und Gemeinderat in Kürze Der Bauausschuss genehmigte einstimmig den Bau einer Fahrzeughalle in Höpfingen. Einstimmig beschlossen wurden die Satzung zur Anpassung der öffentlichen Satzungen an das Umsatzsteuergesetz, die Befreiung des Mehrfachvertretungsverbots des Bürgermeisters und die Vereinbarung über die Benutzung der Räumlichkeiten im katholischen Gemeindezentrum für den Kindergarten St. Lioba. „Diese ist nötig, um den ELR-Förderantrag stellen zu können“, so Bürgermeister Hauk. Auf weitere 25 Jahre verlängert wurde der erstmals im Mai 1997 abgeschlossene Erbpachtvertrag mit dem Sportfischerverein Höpfingen, der etwa die Benutzung des Lochsee-Areals durch die Fischer reguliert. Bürgermeister Hauk verwies auf einen Notartermin. In der Rubrik „Verschiedenes“ wurde beschlossen, das Urnenfeld des Friedhofs künftig als „Urnenwiese Höpfingen“ zu bezeichnen. Thomas Greulich lobte die „würdevolle Gestaltung“ des Areals. Weiterhin gab Bürgermeister Hauk bekannt, dass der Wasserhärtegrad zwischen 13 und 14 liege: „Ein dauerhaftes Ergebnis erhalten wir nach der Montage des neuen Sensors“, betonte er und freute sich über den Weg zu weicherem Wasser. ad

Bürgermeister Christian Hauk bezeichnete die Windkraft als „Schwerpunktthema der Stunde“ und erinnerte an die Vorgeschichte: Nach ersten Gedankenstrichen im September 2021 und der Bildung von Arbeitsgruppen wurde die Öffentlichkeit konsequent mit ins Boot genommen. Höhepunkt war die Einwohnerbefragung: 42,4 Prozent der Waldstettener und 13,6 Prozent der Höpfinger hatten abgestimmt.

Das entscheidende Waldstettener Ergebnis belief sich effektiv auf 29 Prozent Ablehnung, 14 Prozent Zustimmung und 57 Prozent, die nicht abgestimmt hatten. Zahlen, die für eine so rege wie sachliche Diskussion im Plenum sorgten.

„Sehr schwer enttäuscht“

Helmut Häfner als Sprecher der SPD-Fraktion etwa zeigte sich „sehr schwer enttäuscht“ ob der niedrigen Beteiligung. „Wir wollten ein Stimmungsbild einfangen, was nicht gelungen ist“, betonte er und definierte das Ergebnis als „Aufforderung an den Gemeinderat zu eigenen Überlegungen“. Objektiv hielt er fest, dass Altheim ohnehin sichtbare Windkraftanlagen aufstelle: „Zwei oder drei Räder mehr sind dann nicht weiter maßgebend“, bemerkte er. Viel wichtiger sei der finanzielle Aspekt, mit dem Höpfingen und Waldstetten „sehr gut arbeiten könnten“.

Dennoch sei nicht gesagt, ob die Räder tatsächlich kommen: „Auch der Nabu und übergeordnete Instanzen müssten erst noch zustimmen“, gab Häfner zu bedenken. Mit einer Ja-Stimme entscheide der Rat lediglich, dass die Potenzialfläche weiter verfolgt werde.

„Finanziell aufatmen“

Die Fraktion der Freien Wähler vertrat Ute König. „Wir wollten auf Waldstetten achten, können es bei diesem Ergebnis aber nicht – fast 60 Prozent haben die Entscheidung dem Gemeinderat überlassen, indem sie trotz dieses Angebots kein Interesse zeigten“, schilderte sie. Mit sauberer und effektiver Nutzung von Windkraft könne man Naturextremen entgegen wirken und durch die Jahrespacht „finanziell aufatmen“.

Für die CDU-Bürgerliste zeichnete Andreas Fürst ein ähnliches Bild: „Die Richtung stimmt, obwohl der Standort aus landwirtschaftlicher Sicht nicht optimal ist“, betonte er und hob hervor, dass es angesichts der klammen Finanzlage „zum Schaden der Gemeinde und unverantwortlich“ sei, ein Veto einzulegen.

„Zeit des Aufwachens“

Als direkt Betroffener konnte Herbert Frisch die Entscheidung des Ortschaftsrats zwar nachvollziehen, sah sie aber als sachlich falsch an. „Wenn 278 Personen weder dagegen noch dafür stimmen, haben sie entweder kein Interesse oder keinen Einwand.“ Maximal vier weitere Windkraftanlagen „spielen optisch keine Rolle“, seien aber in einer „Zeit des Aufwachens“ unumkehrbar und nötig. „Außerdem kann die Gemeinde die Pachteinnahmen mehr als gebrauchen – es kommt am Ende allen zugute“, schilderte er.

Josef König und Daniela Kaiser-Hauk hielten fest, dass ein Nein „objektiv nicht vertretbar“ sei und dankten für Ausführung und Planung der Einwohnerbefragung, die ein „Spiel mit offenen Karten“ gewesen sei.

Ganz anders bewerteten Dr. Stephanie Baumann und Waldstettens stellvertretende Ortsvorsteherin Helga Frisch den Entscheid: Baumann hegte den Einwand, dass man als gewählter Vertreter die Meinung der Bevölkerung mitzutragen habe, Frisch berief sich auf „gleich stark zu wertende Argumente“.

„Es wurde gefragt und geantwortet – und mit der Antwort muss man leben können“, umschrieb sie das Waldstettener Ergebnis. Ein Ja-Entscheid könne dazu beitragen, „dass die Leute in Waldstetten sich nicht ernst genommen fühlen“. Darauf konterte Helmut Häfner: „Es gab keine bindende Wahl, sondern lediglich eine Bürgerbefragung“, stellte er klar und bekräftigte, sich ein Ergebnis von „60 Prozent Wahlbeteiligung in Waldstetten und 50 Prozent in Höpfingen“ gewünscht zu haben. Dieses sei dann auch eine aussagekräftige Entscheidungshilfe gewesen, was für die aktuellen Istwerte nicht gelte.

Verhandlungen führen

Der Beschluss für die Potenzialfläche im Distrikt „Anwande“ – eine Fläche unmittelbar an der Gemarkungsgrenze zu Altheim mit 1960 und 2520 Metern Entfernung zu Waldstetten und 1600 Metern bis zum Fuchsenloch – bedeutet jedoch nicht, dass das Areal tatsächlich bebaut wird. „Wir werden erst einmal Kontakt mit Projektierern aufnehmen, um Verhandlungen zu führen“, so Hauk abschließend.