Höpfingen bietet kostenlose Corona-Schnelltests an

Höpfingen. Die Gemeinde Höpfingen bietet kostenlose Corona-Schnelltests für die Bürger aus Höpfingen und Waldstetten an. Die Tests werden in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein in der Vereinsscheune, Wiesenstraße 1, von geschulten Personen durchgeführt. Ein Online-Buchungstool steht nicht zur Verfügung, interessierte Bürger können sich wie folgt in der Vereinsscheune einfinden: Donnerstag, 27., und Montag, 31. Mai; Donnerstag, 3., (Feiertag), Montag, 7., Donnerstag, 10., Montag, 14., Donnerstag, 17., Montag, 21., und Donnerstag 24. Juni, jeweils montags von 18 bis 19 Uhr und donnerstags von 19 bis 20 Uhr.

Vor dem Test muss ein kurzer Fragebogen ausgefüllt werden. Ein eigener Kugelschreiber ist mitzubringen. Da die Wartezone im Freien ist, sollte entsprechende Kleidung gewählt werden – zumal nach dem Schnelltest ein Wartezeit von mindestens 15 Minuten eingehalten werden muss. Die Abstandsregeln sowie Maskenpflicht sind einzuhalten. Die Testergebnisse werden etwa 24 Stunden als „aktuell“anerkannt.