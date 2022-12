Glanzpunkt zum Abschluss des Jubiläumsjahres gesetzt

Waldstetten. Durch die Mitgestaltung des Gottesdienstes an Heilig Abend setzte der Gesangverein „Frohsinn“ Waldstetten einen abschließenden Glanzpunkt im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr.

Begonnen hatte es weit weniger zuversichtlich. Bis weit in die erste Jahreshälfte hinein war es nicht sicher, ob man den 150. Vereinsgeburtstag gebührend würde feiern können. Corona-bedingt konnte man bis Mai nicht einmal die wöchentlichen Singstunden abhalten.

Wie würde man unter diesen Bedingungen ein Waldfest oder gar ein Jubiläumskonzert veranstalten können? Das war die große Frage, die sich der Vorsitzende Herbert Frisch und seine Mitstreiter stellen musste.

„Die Bindung der Sängerinnen und Sänger zum Jubiläumsverein erwies sich als stark“, freute sich Vorsitzender Herbert Frisch. Praktisch alle Sänger fanden sich wieder regelmäßig zu den Singstunden ein, und so konnte auch das Waldfest im Juli erfolgreich veranstaltet werden. Beim geplanten Freundschaftssingen am Festsonntag zeigten sich allerdings die Probleme, die durch Corona in den Vereinen entstanden waren. Viele Vereine waren im Sommer noch nicht auftrittsreif.

Dagegen konnte das Jubiläumskonzert im Oktober mit dem Gastchor aus Höpfingen erfolgreich durchgeführt werden. Bei dieser Gelegenheit überreichte Landrat Dr. Achim Brötel dem Verein die Conradin-Kreutzer-Tafel, mit der Ministerpräsident Kretschmann im Juli den Verein ausgezeichnet hatte.

Herbert Frisch dokumentierte pünktlich zum Konzert die letzten Jahrzehnte des Vereines in einer Jubiläumsfestschrift. Sehr zur Freude von Dirigent Michael Henn konnten zusätzlich zum Stammchor auch Sängerinnen und Sänger für einen Projektchor gewonnen werden. Ein weiteres Highlight war die Tatsache, dass sich auch die Jugendlichen wieder zu einem stattlichen Jugendchor eingefunden hatten und ihre eigenen Akzente beim Konzert setzen konnten.

Dirigent Henn schaffte es, den Funken zu zünden, und der Funke wurde weitergetragen. So konnte der Chor an Heilig Abend beim Wortgottesdienst einen abschließenden Glanzpunkt zum Jubiläumsjahr setzen. Mit „Wieder naht der heilige Stern“ von Lorenz Maierhofer und „Zumba, Zumba“ von Manfred Bühler trug der Stammchor zur Besinnung im ersten Teil des Gottesdienstes bei.

Der Jugendprojektchor wurde unterstützt von etlichen Kindern und wünschte „Feliz Navidad“, das moderne Weihnachtslied in einem Arrangement von Michael Henn. Zum Abschluss sang der Gesamtchor „Happy Christmas“ von John Lennon, welches ebenfalls von Michael Henn eigens dafür arrangiert wurde. Obwohl das Lied bereits vor 50 Jahren entstanden ist und sich zum klassischen Weihnachtslied entwickelt hat, ist sein Text „… war is over if you want it“ aktueller denn je.

Die voll besetzte Pfarrkirche St. Justinus war erfüllt von der Stimmgewalt der annähernd 50 Sänger aus drei Generationen. Eine Besonderheit, die den kleinen Verein im ganzen Sängerkreis auszeichnet. Der von Helga Klotzbücher und Steffen Schnepf geleitete Gottesdienst wurde außerdem bereichert durch ein Krippenspiel der Kinder, sowie durch Julia Dick an der Orgel und Daniela Heffner mit der Klarinette.

Die Chorsänger freuten sich, nach drei Jahren wieder zu einem besinnlichen Weihnachtsgottesdienst beigetragen zu haben und damit ihr Jubiläumsjahr gebührend abzuschließen. MF