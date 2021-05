Geplanter Windpark war ebenso Thema wie das Familienbad

Höpfingen. Auf die Vorstellungsreden der vier Bürgermeisterkandidaten (siehe weiteren Bericht) folgte die Fragerunde, bei der sich sowohl das Publikum in der Höpfinger Sporthalle als auch die Teilnehmer des Live-Chats einbringen konnten. Fragen und Antworten zeichneten ein Stimmungsbild der gegenwärtigen Situation Höpfingens sowie der Anliegen der Bürger.

Ganz oben auf der Liste stand die Zukunft des 1994 eröffneten Familienbads, nach der Tobias Steinbach über den Live-Chat fragte. Christian Hauk sah eine Möglichkeit zur Zukunftssicherung im Reduzieren der laufenden Kosten auf ein jährliches Defizit von maximal 50 000 Euro im Finanzhaushalt und empfahl neben der Nutzung etwaiger Förderprogramme die stärkere Einbindung des Fördervereins „ProBad“ – schließlich verfüge die Gemeinde derzeit nicht über die notwendigen Mittel, größere Defekte zu reparieren. Adalbert Hauck leugnete nicht die Notwendigkeit von Einsparmaßnahmen, räumte aber ein, dass die ab April 2019 peu à peu getätigten Maßnahmen von erhöhten Eintrittspreisen bei stark reduzierten Öffnungszeiten Verschlechterungen für die Allgemeinheit bedeuteten. Für die kommenden Jahre könne man „den großen Knall“ nicht völlig ausschließen, möge aber zuversichtlich sein: „Ich bin guter Dinge“, merkte er an.

Größter Kostenträger

Michael Volk sprach vom „größten Kostenträger“, der jedoch nicht zuletzt auf Familien mit Kindern und Senioren – auch angesichts zahlreicher Angebote wie Wassergymnastik – große Anziehungskraft ausübe und unbedingt erhaltenswert sei. Allerdings müsse die Bürgerschaft „aktiv mitarbeiten“, da gewisse finanzielle Defizite „nicht zu verhindern“ seien. „Keine nähere Meinung dazu“ hatte Samuel Speitelsbach.

Ein anderes Dauerthema ist der geplante Windpark „Kornberg-Dreimärker“. Auf die Frage Bernd Sauers gab Michael Volk unumwunden zu, „für die Windkraft“ zu sein, wobei die Bevölkerung „mitgenommen werden“ müsse. Gleichermaßen signalisierte er Verständnis für die ablehnende Haltung der „von Rädern eingekesselten“ Waldstettener. „Dennoch haben wir Vorteile und sind keine reiche Gemeinde“, gab er zu bedenken. Samuel Speitelsbach sprach sich „prinzipiell für Windkraft“ aus, bezeichnete sie aber gleichsam als „ein Stück Vergangenheit“. Christian Hauk bezeichnete sich als Freund erneuerbarer Energien, äußerte aber Zweifel: „Es darf nicht sein, dass Windkraftanlagen die Bevölkerung spalten“, sagte er und bezeichnete den laufenden Prozess als „zu weit fortgeschritten zum Zurückrudern“. Adalbert Hauck sprach sich für alternative Energien aus: „Windkraftanlagen auf dem Kornberg würden sich zum Nutzen der Gemeinde drehen, zumal eine Bürgerbeteiligung forciert wird“, hielt er fest.

Problematische Finanzlage

Nach der seit Jahren problematischen Finanzlage Höpfingens erkundigte sich Martin Berberich. Michael Volk konnte die Kostenlage nicht beziffern und sicherte zu, im Falle einer Wahl Zuschussmöglichkeiten auszuloten und zielstrebig nach Optionen zu suchen. „Von Eigenmitteln können wir aber weder ein Dorfgemeinschaftshaus für Waldstetten noch ein neues Feuerwehrgerätehaus in Höpfingen errichten“, mahnte er an. Samuel Speitelsbach empfahl eine Agenda wichtiger und unwichtiger Themen – außerdem könne „eine Gemeinde nicht Konkurs gehen“. Christian Hauk sprach die Wichtigkeit an, anstehende Projekte finanzieren zu können und plädierte für eine digitalisierte Verwaltung, die durch verschlankte Prozesse Kosten einsparen könne. Adalbert Hauck verwies auf seine erste Amtszeit, in der „trotz klammer Kassen doch Einiges realisiert werden konnte“ – auch die neuen Feuerwehrautos für Waldstetten und Höpfingen seien als „Großprojekte“ anzusehen. Unstrittig sei die weitere Notwendigkeit von Krediten, bei denen die Kommunalaufsicht aber mitrede.

Im Zusammenhang mit der finanziellen Situation stand die Frage Jürgen Schells nach der interkommunalen Zusammenarbeit und Gerüchten über eine mögliche Fusion mit Hardheim oder Walldürn. Adalbert Hauck zeigte auf, dass derartige Gedanken schon in den 90er-Jahren gehegt wurden, verwies aber auf eine „gute und zukunftsfähige Zusammenarbeit im GVV“. Zudem sei im Falle einer Fusion nicht mit Unterstützung von Bund und Land zu rechnen, dafür aber mit einer nicht hinzunehmenden Verlustsituation für Höpfingen. Michael Volk zeigte sich überrascht und sah eine Fusion „in sehr weiter Ferne“. Um sie zu verhindern, sei die Kooperation mit den Nachbargemeinden gegebenenfalls zu vertiefen. Samuel Speitelsbach bezeichnete Fusionen als „falschen Ansatz“, während Christian Hauk eine Erweiterung der interkommunalen Zusammenarbeit auf sinnvollen Feldern befürwortete – aber nur ohne zusätzliche Kosten. Eine Rolle spiele hier der demografische Wandel, durch den es schon jetzt kein Leichtes sei, junges und motiviertes Fachpersonal zu finden.

