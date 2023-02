Höpfingen. Zwei langjährige Aktivposten der FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ erhielten bei der Prunksitzung am Freitag verdiente Ehrungen: Zunächst wurde Daniela Kaiser-Hauk für 33 Jahre aktive Tätigkeiten mit der Vereinsehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Beginn war 1983

Präsident Jürgen Farrenkopf zeigte auf, dass sie 1983 in der Kindergarde begann und ihre faschenachtliche Laufbahn in der Juniorengarde, der Prinzengarde und der gemischten Schautanzgruppe fortsetzte. Weiterhin stand sie mehrfach als Ortsglossier in der Bütt und bildete mit Anke König die legendären „Ortsschilder“. 1997 wechselte sie ins Komitee, genehmigte sich von 2013 bis 2020 eine „Auszeit“ und ist seit 2021 wieder im Komitee aktiv.

Gelebtes Ehrenamt

Eine Ehrung des Narrenrings Main-Neckar nahm Wolfgang König entgegen: Der im ganzen Gebiet bekannte Bütten-Champion und bislang dritter „Till“-Preisträger erhielt den Narrenring-Verdienstorden in Gold (Stufe 2) für 33 Jahre gelebtes Ehrenamt.

Nicht mehr wegzudenken

Seit der Kampagne 1990/91, in der er erstmals als Elferrat das Podium beschritt, ist er nicht mehr aus den Reihen der Schnapsbrenner wegzudenken. 1993 entdeckte er die Bütt für sich und ist hier seither nahezu jedes Jahr mit einer neuen Show präsent – sehr zur Freude seiner treuen Fangemeinde.

Gleichsam verwaltet der passionierte Hobby-Filmer ein umfangreiches FGH-Archiv. Schatzmeister Erwin Nentwich und Jugendvertreter Thomas Schmelcher beglückwünschten Wolfgang König, der zudem auch die Vereinsehrennadel in Gold entgegen nahm. ad