Höpfingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet am Samstagabend gegen 21.45 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Gartenmauer in der Raiffeisenstraße in Höpfingen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

