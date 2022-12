Gebühren für das Höpfinger Familienbad steigen

Höpfingen. Tiefer in die Tasche greifen müssen ab Januar 2023 die Besucher des Familienbads: Die Eintrittspreise wurden um durchschnittlich 25 Prozent angehoben, was der Gemeinderat am Montag einstimmig befürwortete. „Es handelt sich nicht um eine reine Verteuerung, sondern um angehobene Preise aufgrund der gestiegenen Energiekosten, die auf den Nutzer umgewälzt werden müssen“, betonte Bürgermeister Christian Hauk.

So zahlen Jugendliche bis 16 Jahre künftig 2,50 Euro statt zwei Euro pro Einzelkarte, während Erwachsene fünf Euro statt bisher vier Euro zahlen. Zehnerkarten steigen auf 44 Euro (Erwachsene) und 20 Euro (Jugendliche) an.

Geschlossene Gruppen, Vereine und Organisationen zahlen für die Durchführung von Kursen künftig 120 Euro pro Einzelstunde, 937 Euro pro Zehnerkarte und 3500 Euro Pauschale pro Jahr bei einer wöchentlichen Stunde.

Gruppen mit wöchentlichem Badaufsichtsdienst zahlen 65 Euro pro Einzelstunde und 2050 Euro ermäßigte Jahrespauschale bei einer wöchentlichen Übungsstunde; Ermäßigungen für Rettungs- und Einsatzpersonal seien nicht vorgesehen, so Hauk.

Ferner besteht nun die Option, dass die Wasseraufsicht durch den Mieter erfolgen kann: Hier kann für 100 Euro eine Prüfung bei der Gemeinde Höpfingen abgelegt werden.

