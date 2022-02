Höpfingen. Selbst in Corona-Zeiten muss niemand das „Flair“ der Höpfemer Prunksitzungen vermissen: Nachdem das Konzept der Online-Sitzung im vergangenen Jahr beste Resonanz erfuhr, fährt die FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ am Samstag, 26. Februar, ab 19.44 Uhr eine fulminante Narrenschau auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Närrische Reise

Mit von der Partie sind Originale wie Gundolf „Rotschi“ Nohe, Wolfgang König und der unverwüstliche Ralf „Zack“ Zang. Ebenso aber Bekanntes aus früheren Zeiten: Wer erinnert sich nicht noch gerne an die Lochbachlerchen oder an den ein oder anderen Höpfemer Büttenstar der früheren Jahre?

Als Moderatoren dreht auch in diesem Jahr das Vorstandsteam mit Präsident Jürgen Farrenkopf und Sven Dargatz an der Stimmungsschraube. Sie nehmen ihr „digitales“ Publikum mit auf eine bunte närrische Reise in Grün und Quetscheblau, die nichts auslässt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

FG-Kochstudio

Auch interaktive Elemente sind vorgesehen. Als besonderer Höhepunkt gilt das „FG Kochstudio“: Gemeinsam werden Zemmetli gekocht, was auf den bekannten Faschenachts-Dauerbrenner von „Rotschi“ Bezug nimmt – da sind Spaß und gute Laune vorprogrammiert. „Auch in diesem Jahr gilt das Motto: Hochprozentiges aus der Schnapsbrenner-Ideenküche online genießen, auf Abstand zwar, aber trotzdem mit dem traditionellen Höpfemer Faschnachtsgefühl“, verrät Sven Dargatz. Dabei können sich die Schnapsbrenner selbstverständlich auf ihre Freunde verlassen: Auch das Prinzenpaar ist live dabei und schickt seine Grüße zur fünften Jahreszeit in die sicher zahlreichen Wohnzimmer.