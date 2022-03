Freude am Musizieren vermitteln

Waldstetten. „Viva la Musica!: Es lebe die Musik!“ Das neue Projekt der Musikkapelle Waldstetten soll Freude am Musizieren und an der Gemeinschaft vermitteln. Es richtet sich an alle Quer- und Wiedereinsteiger, die ein Instrument spielen oder gespielt haben.

Ziel ist die aktive Mitwirkung bei der musikalischen Abendgestaltung des Sommerfestivals „Viva la Musica“ am 30. Juli in Waldstetten.

Das Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms „Impuls“ gefördert. „Sämtliches Blech, Holz, Schlagwerk und die E-Abteilung (Keyboard, Gitarre) kommen zum Einsatz“, erklären die Verantwortlichen.

Sie erhoffen sich großen Zuspruch zum Probenstart am Freitag, 11. März. „Ab diesem Zeitpunkt wird von März bis Juli jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr geprobt. Ergänzend finden Sonntagsproben im März und April statt“, so Dirigent Simon Blau.

Probenstart am 11. März

Die Projektteilnehmer dürfen sich auf ein Probenwochenende vom 20. bis 22. Mai in Dinkelsbühl freuen: Der Auftritt bei dem im Sommer stattfindenden zweitägigen Open-Air-Festival „Viva la Musica“ versteht sich als Abschluss des Projekts.

„Wir freuen uns über jeden, der dabei sein und mit uns auf Zeit Musik machen möchte“, betont Dirigent Simon Blau.

Natürlich möchte man auch die Chance, langfristig neue Mitglieder zu gewinnen, nicht außer Acht lassen: „Insbesondere Musikinteressierten, denen bislang die Zeit oder das passende Angebot fehlte, wird eine zwanglose Möglichkeit zum Wiedereinstieg geboten“, so der Vorsitzende Alexander Wörner, „wer sich danach zu einer aktiven Mitgliedschaft entschließt, wird mit offenen Armen empfangen“.

Die Proben beginnen am Freitag, 11. März. Von März bis Juli wird dann immer freitags von 20 bis 22 Uhr geprobt. Die regelmäßigen Proben werden an folgenden Terminen um Sonntagsproben ergänzt: 20. März, 3., 10. und 24. April.