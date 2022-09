Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ausbau der Erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg - Dritte Tranche durch Anstalt öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg bekanntgegeben ForstBW bietet 390 Hektar im Staatswald bei Höpfingen für Windkraftanlagen an

An sieben Plätzen in Baden-Württemberg bietet ForstBW nun zusätzliche Flächen im Staatswald für den Ausbau der Windenergienutzung an. In Höpfingen sind es allein 390 Hektar – die zweitgrößte Potenzialfläche.