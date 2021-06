Familienbad wird erst zum 13. September geöffnet

Höpfingen. In weniger als einer halben Stunde arbeitete am Montag der Höpfinger Gemeinderat die öffentlichen Punkte der Tagesordnung ab. Die Sitzung fand in der Turnhalle in Waldstetten statt. Im Publikum befanden sich sechs Zuhörer.

Nach kurzer Begrüßung übergab Bürgermeister Adalbert Hauck das Wort an Kämmerer Christian Hauk. Dieser informierte über eine Neubeschaffung für die Freiwillige Feuerwehr. Das Gremium folgte dem Vorschlag der Verwaltung und beschloss einstimmig den Kauf von fünf neuen Systemtrennern zum Preis von 5295 Euro. Als günstigster Bieter war die Firma Barth aus Fellbach aufgetreten.

Grünes Licht für Lärmaktionsplan

Einstimmig zur Kenntnis genommen wurde der Lärmaktionsplan der Nachbargemeinde Hardheim, den Bürgermeister Adalbert Hauck kurz vorstellte und mit dem Hinweis ergänzte, dass Höpfingen mit seinem eigenen Lärmschutzplan vor allem im Bereich der B 27 gute Erfahrungen gemacht habe.

Keine Einwände hegte man auch gegenüber dem Plangenehmigungsverfahren des zur Erweiterung der Netzkapazität nötig gewordenen Ersatzneubaus der 110kV-Leitung Hüffenhardt-Höpfingen. Bürgermeister Hauck begründete die Maßnahme mit „stetig angestiegenem Stromverbrauch“. Er sicherte zu, die Anregung Herbert Frischs weiterzureichen. Dieser hatte Sondierungsgespräche zwischen der NetzeBW und der Verwaltung vorgeschlagen.

„Nicht erfreulich“

In der Rubrik „Verschiedenes“ erinnerte Adalbert Hauck, der bei der Bürgermeisterwahl seinem Herausforderer Christian Hauk unterlegen war, an ein „für ihn nicht erfreuliches Wahlergebnis“. Er sicherte zu, angestoßene und von ihm federführend betreute Projekte an seinen Nachfolger weiterzugeben. Diesbezüglich habe man bereits das Gespräch gesucht. Hauck kündigte zudem an, seinen Resturlaub im August in Anspruch zu nehmen.

Weiterhin gab der Bürgermeister bekannt, dass die kostensparende Einführung des Digitalfunks für die Feuerwehr für 2022 geplant sei. Die Vereinbarung hierfür sei auf Geheiß des Landratsamts noch schriftlich vom Gemeinderat auszuarbeiten.

Auf jeden Fall abgeschlossen werde auch die Flurbereinigung im Bereich des Schlempertshofs.

Seitens der Räte freute sich Daniela Kaiser-Hauk über die wieder geöffnete Kneipp-Anlage und sprach von einer „tollen Resonanz“.

Auf ihre Rückfrage nach der Wiedereröffnung des Familienbads nannte der Bürgermeister den 13. September als Termin und räumte ein, dass ein Öffnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sinnvoll sei: „Die einzelnen Gruppen, etwa der DLRG, treffen sich derzeit noch nicht“, erklärte er und verwies darauf, dass Einnahmen und Ausgaben zugunsten der Wirtschaftlichkeit in einem harmonischen Verhältnis zueinanderstehen müssten. ad