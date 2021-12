Familienbad lag Roland Engel sehr am Herzen

Höpfingen. Im Alter von 71 Jahren ist nach langer schwerer Krankheit Roland Engel verstorben. 1949 in Höpfingen geboren, verbrachte er – mit Ausnahme seiner Zeit bei der Bundeswehr als Leutnant bei den Fallschirmspringern und des Studiums von Bauingenieurswesen in Karlsruhe – sein Leben in Höpfingen als Mittleres von drei Geschwistern.

Roland Engel arbeitete zunächst als Bauleiter für die Firma Störzer, bevor er sich als Statiker mit eigenem Büro selbstständig machte. In dieser Zeit gab er sein Wissen auch an Auszubildende weiter. Von 2001 bis 2014 war er stellvertretender Amtsleiter und Bausachverständiger des Baurechtsamtes des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Höpfingen-Walldürn. In dieser Rolle war er auch über seine Rente mit 65 Jahren hinaus beliebter Ratgeber.

Auch prägte Roland Engel das gesellschaftliche und politische Leben in der Gemeinde: Zunächst wirkte er zwei Amtsperioden als Gemeinderat der CDU-Fraktion, anschließend kämpfte er zehn Jahre lang von der Vereinsgründung 2003 bis zum April 2013 als Vorsitzender des Vereins „Pro Bad“ für die Erhaltung des Höpfinger Familienbades. Das Schwimmbad lag ihm vor allem auch als langjähriges Mitglied der DLRG-Ortsgruppe sehr am Herzen.

Seine sportliche Leidenschaft galt über viele Jahre dem Skifahren, Radfahren und dem Tennisspielen. Für sein Engagement als Sportwart und vor allem mehr als 30 Jahre als Schriftführer des Tennisklubs des TSV Höpfingen wurde er mit der Ehrennadel des badischen Tennisverbandes ausgezeichnet. Roland Engel hinterlässt seine Frau, eine Tochter und einen Schwiegersohn sowie eine Enkelin. ad

