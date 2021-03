  Es wird Platz fürs Mehrfamilienhaus gemacht

Höpfingen. An Stelle der früheren Metzgerei Sauer in der Hauptstraße wird die Firma HF-Bauträger GmbH aus Buchen ein Mehrfamilienhaus mit 14 barrierefreien Wohnungen errichten. Deren Größe liegt zwischen 50 und 110 Quadratmetern in verschiedenen Grundrissen; Einzugstermin könnte Anfang 2022 sein. Die Verwaltung begegnet dem Gebäude mit offenen Armen: „Es handelt sich um ein begrüßenswertes Vorhaben, das sich durch den zeichnerisch gut gelösten Flachdachbau hervorragend in die Umgebung einfügt“, schildert Bürgermeister Adalbert Hauck. Mit der Stadtsanierung stünde das Projekt jedoch nicht im Zusammenhang. „Dieses ursprünglich aus Landesmitteln gestemmte und später um Bundesmittel ergänzte Programm ist in Höpfingen bereits abgeschlossen“, lässt er wissen. Bild: Adrian Brosch