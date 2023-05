Es gibt wieder neue Festdamen

Höpfingen. Bei gutem Wetter feierte „Höpfi“ am Samstag ein „kleines Jubiläum“: „Am Plan“ fand die 30. Maibaum-Aktion des Fördervereins „Große Sporthalle“ statt, die zahlreiche Gäste angelockt hatte. Gleichzeitig bildete sie den Rahmen für die Verabschiedung des langjährigen Vereinsvorsitzenden Ehrenfried Scheuermann sowie die Vorstellung der neuen Festdamen aus den Reihen der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“: Festkönigin Jana Schell und ihre adretten Begleiterinnen Jana Todtenhaupt und Maya Hirning sind in Amt und Würden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für beste Stimmung sorgte der gemischte Chor des Gesangvereins Höpfingen: Unter Dirigent Gerhard Bönig wurden launige Frühlingslieder angestimmt, ehe Bürgermeister Christian Hauk das Wort ergriff. „Feste feiern gehört zu unserem Leben und ganz besonders nach Höpfi!“, freute er sich. Schließlich führte er durch die Verabschiedung Ehrenfried Scheuermanns: Nachdem der Förderverein „Große Sporthalle“ im Dezember 1985 auf Bestreben des damaligen Ortsbürgermeisters Winfried Hermann und TSV-Vorsitzendem Günther Kuhn gegründet wurde, übernahm Ehrenfried Scheuermann im Februar 1986 den Vorsitz. „Erste Lebenszeichen und Erfolge des Vereins waren das Quetschefescht 1986 und der erste Skibasar 1988“, blickte Hauk zurück.

Für die große Sporthalle wurde 1990 der Grundstein gelegt; die Einweihung erfolgte im Dezember 1992. Kurz davor – am 30. April 1992 – rief der Verein zusammen mit der Feuerwehr den alten Brauch des Maibaumstellens wieder ins Leben; das Fest zog vom Heimatmuseum alsbald an den Plan um. Bürgermeister Hauk zeigte sich stolz auf den Förderverein, der mit 540 Mitgliedern eine feste Größe sei und durch großzügige Spenden bis heute die kostenfreie Nutzung der Halle für Sportler garantiert.

Auf solidem Fundament

„Über diese Hilfe und diesen Verein können wir uns glücklich schätzen“, betonte das Gemeindeoberhaupt. Untrennbar verbunden sei die Gruppe mit Ehrenfried Scheuermann, der nach 37 Jahren aus dem Amt schied. Für diese mit Herzblut ausgeführte „grandiose Leistung“ gebühre ihm aller Respekt. „Auch durch Ehrenfried Scheuermann steht der Verein auf solidem Fundament“, bemerkte Hauk und dankte neben Scheuermann auch dessen Nachfolger André Kaiser, dem er eine glückliche Hand bei wichtigen Entscheidungen wünschte.

Nach einem weiteren Liedbeitrag übernahm Sven Dargatz die Moderation. Für die GdbR „Höpfinger Vereine“ stellte er die wohl am längsten amtierenden Festdamen der Höpfemer Chronik vor: Denise Streckert als Festkönigin und ihre Begleiterinnen Lea Willer und Sina Reinhard (DLRG-Ortsverein) waren 2018 vorgestellt wurden. „Nachdem sich 2019 kein Verein finden ließ, sprangen wir wieder ein – und dann kam ein fieses, kleines Virus auf uns zu“, erklärten sie. Dennoch habe ihnen die vierjährige Regentschaft Freude bereitet: „Der Fortbestand der Tradition liegt uns sehr am Herzen!“, hielt Denise Streckert fest. In eigener Sache dankten sie Vereinssprecher Erwin Nentwich, Gertrud und Regina Gedemer sowie Christa Streckert, der DLRG und der GdbR für das gute Miteinander.

Mit einem Blumengruß von Sven Dargatz und André Kaiser wurden sie unter herzlichem Beifall verabschiedet. Nun hieß es „Bühne frei“ für die neuen Festdamen, die erstmals seit dem „Seinerzeitfest“ 2011 aus den Reihen der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ stammen: Festkönigin Jana Schell und ihre adretten Begleiterinnen Jana Todtenhaupt und Maya Hirning stellten sich auf sympathische Weise vor. Darauf folgte tänzerische Akrobatik: Der spontane Auftritt der Gemischten Schautanzgruppe des „Schnapsbrennervolks“ zog alle Blicke auf sich und sorgte für helle Begeisterung.

Beim fröhlichen Tanz um den Maibaum freuten sich Jung und Alt - erst recht nach der „Corona-Zwangspause“. Nicht unerwähnt ließ Bürgermeister Hauk, dass die Aktion zum 30. Mal unter Federführung Georg Berberichs zelebriert wurde. „Bei uns hält man einfach zusammen!“, lobte Bürgermeister Hauk.