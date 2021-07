Elternbeiträge für Kindergärten erhöht

Seine letzte Gemeinderatssitzung leitete am Montag der scheidende Höpfinger Bürgermeister Adalbert Hauck. Die Tagesordnung war umfangreich: Zwölf Punkte umfasste allein der öffentliche Teil.

Höpfingen. Bei der letzten Sitzung des Höpfinger Gemeinderats, die von dem scheidenden Bürgermeister Adalbert Hauck geleitet wurde, beschäftigte sich das Gremium mit dem Amt des Bürgermeisters: Einstimmig beschlossen die Räte, dass das am 13. Juni neu gewählte Gemeindeoberhaupt Christian Hauk am 8. September eingeführt und Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Häfner durch Vereidigung und Verpflichtung führen wird.

Gemeinderat in Kürze Einstimmig beschloss der Höpfinger Gemeinderat die Annahme einer Spende der Initiative „ProBad“. Mit der Summe von 1744 Euro wurde das neue Schließ- und Schlüsselsystem des Familienbads finanziert, was Bürgermeister Hauck als „lobens- und dankenswert“ bezeichnete. Vorgestellt wurde im Rahmen der Beteiligung als Nachbargemeinde die Änderung des Flächennutzungsplans 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Gerichtstetten“. Anregungen oder Einwände gab es nicht. Einstimmig wurde eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen Ortsvorstehers für Waldstetten (Andreas Schäfer) von 50 auf 65 von Hundert des jeweils gültigen Mindestbetrags beschlossen. Unter „Verschiedenes“ gab Adalbert Hauck bekannt, dass der neue Wassermeister Sven Schäfer seine Meisterprüfung ablegt und bereits die Ausbildereignerprüfung bestanden habe. „So können wir künftig auch ausbilden“, hob er hervor. ad

Auch bezüglich der Besoldung herrschte Konsens: Nachdem Adalbert Hauck die Kriterien vorgestellt hatte – darunter die Gemeindegröße – wurde das bisher gepflegte Modell mit der Besoldungsgruppe A15 und einer Dienstaufwandsentschädigung von 13,5 Prozent des Grundgehaltes einstimmig bestätigt.

„Anpassung an die Realität“

Einig war sich der Gemeinderat ebenfalls, was die Änderung der GVV-Verbandssatzung sowie die Vorbereitung der anstehenden Verbandsversammlung betraf. „Da die Satzung zuletzt 2012 modifiziert wurde, waren auf aktuelle Gepflogenheiten bezogene Änderungen nötig“, erklärte Hauck. Diese sehen unter anderem vor, dass gesetzliche Erfüllungsaufgaben künftig auch von den Mitgliedsgemeinden selbst erledigt werden können, der Winterdienst auf Gemeindeverbindungsstraßen den einzelnen Gemeinden selbst obliegt und die Erfüllungsaufgaben „Kanal- und Straßenreinigung“ sowie „Konversion militärischer Liegenschaften“ entfallen.

Hauck sprach von einer „Anpassung an die Realität“, während Gemeinderat Thomas Greulich die Änderungen als „nicht förderlich für interkommunale Zusammenarbeiten“ bedauerte. Einstimmig folgte man der Beschlussempfehlung.

Ein weiteres Thema war die Freiwillige Feuerwehr: Wie Bürgermeister Hauck schilderte, fordere das baden-württembergische Feuerwehrgesetz eine „den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Gemeindefeuerwehr“, die wiederum über den Feuerwehrbedarfsplan versorgt werde.

Jenes Konstrukt verstehe sich als „Grundlage für die Verwaltung, Investitionen mittel- und langfristig sowie bedarfsgerecht planen zu können“ und zeige auch eventuelle Defizite bezüglich Erreichbarkeit oder Ausstattung sowie das Potenzial einer möglichen Weiterentwicklung auf. In Höpfingen sei ein solcher Plan nun wieder zu erstellen.

Als günstigster Bieter hatte sich mit einer Angebotssumme von 9318,89 Euro die Bonner Fachfirma Forplan erwiesen, die der Gemeinderat einstimmig beauftragte.

Digitalfunk für die Feuerwehr

Die Floriansjünger betrifft auch die angedachte Einführung des Digitalfunks, der laut Bürgermeister Hauck als „besonderes, speziell auf Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zugeschnittenes Mobilfunknetz“ anzusehen sei und drei Endgeräte voraussetze. Seitens des Kreises wurde vorgeschlagen, die Umstellung durch das gemeinsame Beschaffen der nötigen Technik zu erleichtern und europaweit auszuschreiben. Einstimmig ordnete das Gremium an, sich daran zu beteiligen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 23 666 Euro. „Die Summe wird 2022 in den Haushalt aufgenommen“, betonte Adalbert Hauck.

Um Geld ging es auch beim nächsten Tagesordnungspunkt, wenngleich auf anderer Ebene: Die Gemeinde Höpfingen führt zum kommenden Schuljahr eine moderate Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindergärten St. Lioba und St. Martin (Höpfingen) sowie St. Josef (Waldstetten) ein. „Damit folgen wir der Empfehlung des Städte- und Gemeindetags sowie der Kirchen.“ Beispielsweise steigt der Beitrag zur Regelgruppe in St. Lioba sowie in Waldstetten für ein Kind einer Familie von bisher 130 auf künftig 133 Euro an; bezüglich der verlängerten Öffnungszeiten in St. Lioba steigt der Betrag von 163 auf 166 Euro. Die Krippengruppe in St. Martin kostet zur Regelzeit künftig 280 statt 272 Euro für ein Kind aus einer Familie. Das Modell wurde zwar einstimmig befürwortet, stieß aber auch auf kritische Töne: Gemeinderätin Dr. Stephanie Baumann bemerkte, dass nicht erhöhte Beiträge „angesichts Corona familienfreundlicher gewesen wären“.