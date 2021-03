Höpfingen. Beim zweiten Tagesordnungspunkt nahm Bürgermeister Hauck im Zuschauerraum Platz: Besprochen wurde das Ende der Einreichungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 13. Juni; der seit 2013 amtierende Hauck tritt für eine zweite Amtszeit an.

So übernahm sein Stellvertreter Helmut Häfner die Wortführung und gab bekannt, dass das Ende der Einreichungsfrist rechtlich gesehen frühestens auf den 27. Tag vor dem Wahltag gelegt werden dürfe – in dem Fall auf Montag, den 17. Mai, um 18 Uhr. „Für eine eventuelle Neuwahl am 27. Juni können neue Bewerbungen dann bis zum Montag, 16. Juni, um 18 Uhr eingereicht oder zur ersten Wahl zugelassene Bewerbungen zurückgenommen werden“, führte Häfner aus. Der entsprechenden Beschlussvorlage kam das Gremium einstimmig nach. ad