Hardheim/Walldürn. Treffend bezeichnete Verbandsvorsitzender Markus Günther den im Rahmen der GVV-Verbandsversammlung am Mittwoch einmal mehr ausführlich beleuchteten Flächennutzungsplan 2030 als „Dauerthema“, ehe er das Wort an Marius Bergmann (Ingenieurbüro IFK, Mosbach) übergab. Dieser stellte die im Zuge der eingegangenen Stellungnahmen aus Offenlegung und Behördenbeteiligung und den überarbeiteten Entwurf vor. Eingangs verwies Bergmann auf den Aspekt, dass Flächennutzungspläne über eine Geltungsdauer von etwa 15 Jahren verfügen. Bei Aufstellung, Fortschreibung oder Änderung seien die übergeordneten Ziele der Raumordnung, der Landes- und Regionalplanung zu beachten. Der ursprüngliche, im Mai 2020 gebilligte Entwurf erfuhr aufgrund eingegangener Stellungnahmen Behörden und weiterer Träger öffentlicher Belange diverse Änderungen: „Einige Bauflächen werden nicht weiter verfolgt und aus dem Planwerk herausgenommen“, schilderte Bergmann und ließ wissen, dass Parameter wie der tatsächliche Bedarf an Wohnbauflächen, das Innenentwicklungspersonal sowie Hochwasser- und Klimaschutz, aber auch Einzelhandel maßgebend gewesen seien.

Anpassung vorgenommen

Bezüglich Walldürn wurde auch die Anpassung von Bauflächendarstellungen vorgenommen. Dort wurden die Wohnbauflächen 77 („Neusaß Südost“), 79 („Großhornbach Nord“) sowie im Bereich der Kernstadt 84 („Vorderer Wasen II“) und 85 („Roter Weg“) aus der Planung genommen.

Die meisten der eingegangen Stellungnahmen hatten dem im Vorfeld mehrfach intensiv debattierten Bereich „Vorderer Wasen II“ gegolten: „Kritikpunkte waren beispielsweise die Streuobstwiesen, der Waldabstand und den Stellenwert als Naherholungsgebiet“, räumte Bergmann ein. Ähnliches gilt für die Fläche „Roter Weg“, die sich zwischen der Hornbacher Straße und der Jahnstraße unweit der Nibelungen-Kaserne befindet. „Die technische Erschließung steht in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis“, begründete er die nicht zugunsten des Areals gefallene Entscheidung.

Weitere Änderungen im Bestand betreffen die Umwandlung von Mischbauflächen in gewerbliche Bauflächen (Barnholz) sowie im umgekehrten Sinne bislang gewerblich genutzter Bauflächen in Mischbauflächen (Alte Amorbacher Straße und Buchener Straße).

Zum „Vorderen Wasen II“ meldete sich Markus Kreis zu Wort: Auf seine Frage, wieso das nicht unumstrittene Gebiet von Anfang an Gegenstand der Planungen gewesen war, berief sich Verbandsvorsitzender Günther auf „nach Prüfung passende rechtliche Eckpfeiler“.

Mehrere Änderungen

Nur zwei Änderungen sind in der Kerngemeinde Hardheim zu verzeichnen: Während die 2,35 Hektar große Mischbaufläche 38 („Hofackergarten“) in den Flächennutzungsplan aufgenommen wird, betrifft eine Umwandlung der bisher vorgesehenen Gemeinbedarfsfläche 56 („Feuerwehr“) am Ortsausgang in Richtung Külsheim als Mischbaufläche mit aufgrund des zu errichtenden Regenüberlaufbeckens geringfügig angepasster Flächenabgrenzung.

„Ursprünglich war eine Ansiedlung des neuen Feuerwehrgerätehauses an diesem Platz geplant, doch eignet er sich aus diversen Gründen nicht für die Wache“, gab Marius Bergmann bekannt.

Etwas länger ist die Liste Höpfingens: Die gewerbliche Baufläche 17 („Mantelsgraben“) werde künftig wie auch die Sonderbauflächen 26 („Nahversorgung Lebensmittel“) und 30 („Seniorenzentrum“) als Bestandsflächen geführt; im Ortsteil Waldstetten wird die angedachte Wohnbaufläche 22 („Unterdorf“) reduziert, während die Mischbaufläche 28 („Waldstetten Nordost“) zugunsten des Artenschutzes und des angrenzenden Naturschutzgebiets komplett aus der Planung fällt. Dafür kommt das Neubaugebiet „Glöckle III“ definitiv.

Einstimmig beschloss das Gremium schließlich die Behandlung und Abwägung der Stellungnahmen und billigte auch den überarbeiteten Entwurf des Flächennutzungsplans 2030, der mit diesem Schritt seine Freigabe zur erneuten Offenlegung und Behördenbeteiligung erfuhr. „Ein Feststellungsbeschluss könnte noch im zweiten Halbjahr 2021 stehen“, blickte Bergmann in die Zukunft. adp