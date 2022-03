Eine imponierende Hilfestellung

Höpfingen. Auch Höpfingen stellt sich auf das Eintreffen ukrainischer Flüchtlinge ein, um im selben Atemzug einen schlagkräftigen Beweis für Ehrenamt und Nächstenliebe zu leisten: In mühevoller Arbeit richtete eine Gruppe um Walter Hilpert und Günter Hauk das ehemalige Pfarrhaus binnen weniger Tage in eine bezugsfertige Unterkunft her – unterstützt von zahlreichen Spenden.

„Eigentlich hatte ich in anderer Sache auf dem Rathaus vorgesprochen, als das Gespräch beiläufig auf die Ukraine zusteuerte. Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Hauk kam ich auf das seit Jahren zu weiten Teilen ungenutzte Pfarrhaus, ehe in die Sache nach und nach Bewegung kam“, blickt Walter Hilpert zurück.

Nachdem Daniela Kaiser-Hauk ähnliche Gedanken ansprach, traf man sich erstmals am 10. März: „Wir haben beschlossen, etwas in die Wege zu leiten“, zeigt er auf. Zunächst wurde ein Plakat gestaltet, ehe die grundsätzliche Zielsetzung feststand und schon freitags die ersten Warenspenden eintrafen: „Möbel, aber auch Küchenausstattung wie Geschirr und natürlich Spielzeug wurden gespendet – und zwar im überwältigenden Ausmaß. Einzig Kleidung nehmen wir nicht an; Wir wissen ja nicht, was in welcher Größe benötigt wird – bekannt ist derzeit nur, dass rund 5000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg kommen und Zuweisungen ganz schnell erfolgen werden“, so Hilpert.

Zeitgleich klärte Stiftungsrat Horst Saling die Einzelheiten zur Nutzung des Pfarrhauses mit der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland ab, ehe das Vorhaben grünes Licht erfuhr. „Zwischendurch besichtigten Vertreter des Landratsamts die Räumlichkeiten und erachteten sie nicht nur als geeignet, sondern waren viel mehr total begeistert“, freut sich Walter Hilpert, der mit 20 Helfern nahezu rund um die Uhr Hand angelegt hatte – selbstverständlich rein ehrenamtlich.

Als besonders imponierend erschien die Hilfestellung der örtlichen Firma Kuhn: „Extra abgestellte Fachleute prüften kostenlos die Armaturen und Wasserleitungen des Pfarrhauses“, berichtet sein Mitstreiter Günter Hauk.

Binnen weniger Tage waren die Räume auf drei Stockwerken vollständig möbliert, Betten bezogen, die Küche aufgefüllt und wohnlich ausgestaltet. Jetzt geht es neben der Ankunft von Flüchtlingen nur noch um eine Formalie: „Aktuell wird ein Mietvertrag zwischen der Seelsorgeeinheit und dem Landratsamt abgeschlossen“, schildert er.

Sachspenden werden gegenwärtig keine mehr angenommen, Geldspenden sind jedoch weiterhin sehr willkommen: „Sobald sich jedoch abzeichnet, wer zu uns nach Höpfingen kommt, kann man auch hinsichtlich Warenspenden den Bedarf ermitteln und konkrete Aufrufe starten“, lässt Walter Hilpert anklingen.

Im Vordergrund steht vor allem der Gedanke, Geflüchteten zu helfen und die Infrastruktur zu bilden: „Es ist uns wichtig, die Menschen hier aufzunehmen und ihnen dann auch zur Seite zu stehen. Sie suchen ja in Deutschland nicht nur eine schnelle und sichere Bleibe, sondern eventuell auch konkrete Perspektiven für sich und die Familie“, gibt Günter Hauk zu bedenken.

Für ihn persönlich sei der Krieg „einfach nur unbegreiflich“, während Walter Hilpert „allein schon die Tatsache, dass die Auseinandersetzungen auf europäischem Boden stattfinden“ als beklemmend und bedenklich einstuft.

Umso mehr freue man sich darüber, das große Leid durch eine gewisse Willkommens-Kultur zumindest etwas lindern zu können: „Wir können als vereinsunabhängige und relativ übersichtliche Aktion natürlich nicht das große Ganze entschärfen – wir tun jedoch alles, was in unserer Macht steht und danken allen Spendern für ihre Solidarität“, betonen Walter Hilpert und Günter Hauk.

Informationen erteilt Walter Hilpert (Telefon 0170/4322807; walter.hilpert@googlemail.com).