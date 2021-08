Ein halbes Jahrhundert im Dienst der Kapelle

Waldstetten. Im Rahmen des Picknickkonzerts der Musikkapelle Waldstetten wurden Ehrungen des vergangenen Jahrs nachgeholt. Seit 20 Jahre sind Daniela Heffner, Johannes Wahn und Bernd Wörner dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Vanessa Fieger, die bereits vergangenes Wochenende in der Generalversammlung geehrte wurde, sind noch vier Musiker des Ausbildungsjahrgangs 2000 in der Kapelle aktiv – das ist besonders und hat Seltenheitswert.

Schriftführerin Daniela Heffner kümmert sich um die Homepage, die Pressearbeit und das Marketing der Kapelle. Die frühere Jugendsprecherin hat das Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA) in Bronze und Silber und bereitet Zöglinge entsprechend darauf vor. Ihr Instrument ist die Klarinette.

Johannes Wahn hat das JMLA in Bronze auf der Trompete absolviert. Die absolut verlässliche Größe bringt seine Ideen und Tatkraft nicht nur als Getränkewart, sondern auch als Beisitzer in die Kapelle ein. Bernd Wörner hat seine Ausbildung an der Trompete begonnen und mit dem Schlagzeug das JMLA in Bronze erhalten. Als zuverlässiger Helfer und Gerätewart sorgt er nicht nur für den richtigen Sound an der Anlage.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Engagiert und unverzichtbar

„Alle drei sind sehr gute Musiker und engagierte Mitglieder, ohne die viele Dinge im Verein nicht funktionieren würden“, so Vorsitzender Wörner und überreichte ihnen die Vereinsehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Mitgliedschaft mit Urkunde und einem kleinen Präsent.

Hubert Klotzbücher stellt sich bereits ein halbes Jahrhundert in den Dienst der Kapelle. Er hat 1970 bei Josef Meszaros seine Ausbildung am Tenorhorn begonnen und vertritt über Jahre hinweg die Baritonstimme. Neben der Musik sind das Jagen und der Wald seine große Leidenschaft. Bei den Aktionen Laubholen für Kerwe und Maibaum stellt er eine feste Größe dar. Herbert Münkel, Präsident des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, und sein Stellvertreter Jürgen Fieger übernahmen die Verbandsehrung, bevor Vorsitzender Alexander Wörner ihm die Vereinsehrennadel in Gold am Band für 50-jährige Mitgliedschaft verlieh und die Ehrenurkunde überreichte.