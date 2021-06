Ein Arbeitsplatz in luftiger Höhe

Höpfingen. Peter Westermann hat einen interessanten Beruf, der sich in nicht alltäglicher Höhe abspielt: Der gelernte Zimmerermeister ist als Angestellter der Schonacher Firma Schneider auf die Renovierung von Kirchenglockenanlagen spezialisiert. Zur Zeit genießt er den Ausblick über Höpfingen, wo er 22 Meter über dem Erdboden die fünf Glocken umfassende Anlage der Pfarrkirche St. Ägidius bearbeitet. Sein Kollege Johannes Wallmann bringt zeitgleich die Elektrik auf den neuesten Stand der Technik.

AdUnit urban-intext1

„Die Vorgeschichte begann 2019, als das Gutachten eines Statikers diverse Mängel rügte“, erklärt der Karlsruher, der seit rund einer Woche in Höpfingen tätig ist und in der Nähe übernachtet. Die Kirche St. Ägidius ist ihm dabei nicht unbekannt: Das erste Mal betrat er das in seinen Augen „für einen so kleinen Ort monumentale“ Gotteshaus beim Einbau des neuen Glockenstuhls vor rund 20 Jahren.

Neuer Zugang

Peter Westermann und Johannes Wallmann an ihrem Arbeitsplatz im Glockenturm von St. Ägidius. © Adrian Brosch

Wenngleich er seither landauf, landab tätig war, kommen ihm die Erinnerungen nun zugute – schließlich ist der Glockenstuhl Dreh- und Angelpunkt seiner Arbeiten. „Erneuert werden die Schallläden, verschiedene Stahlteile, Achsen, Aufhängebänder und Achsenbindungen sowie die Lager, an denen sich die fünf Glocken drehen“, schildert er. Das ist freilich noch nicht alles: Das bereits mehrfach für die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland tätig gewesene Buchener Architekturbüro „wolfram architekten Partnerschaft mbB“ mit Alexandra Wolfram als planender Architektin ersann einen neuen Zugang in die Glockenstube nebst neuer Stahltreppe.

Für den Publikumsverkehr ist die zwischen 1906 und 1908 im neugotischen Stil erbaute Pfarrkirche St. Ägidius nach wie vor geöffnet. „Für Besucher besteht keine Gefahr, der einzige Unterschied zum Herkömmlichen besteht effektiv darin, dass die Glocken nicht läuten und der Uhrschlag nicht zu hören ist“, verrät Peter Westermann. Die Uhr hat er aus rein pragmatischem Grund vorläufig außer Betrieb gesetzt: „Es wäre mir einfach zu laut, zwischen dem als Fußgänger von der Straße aus erlebten Geräusch und dem eigenen Erleben direkt neben der Uhr liegen zwei Welten. Außerdem muss ich mich gut konzentrieren können“, räumt er lachend ein, „aber für die Zeit habe ich ja meine eigene Uhr dabei!“

AdUnit urban-intext2

Seine derzeitige Arbeitssituation beurteilt Peter Westermann als günstig und angenehm: „Die Größe der Glocken und der Raum sind proportional gut aufeinander abgestimmt“, betont er und freut sich über „genügend Freiraum zum Bewegen“, was in anderen Kirchen nicht immer möglich sei.

Auch Alexandra Wolfram spricht nicht von Problemen, aber von „außerordentlich großen und hohen Schallläden“. So schreitet Peter Westermann die 110 Stufen Morgen für Morgen zufrieden empor und verbringt in der Regel 9,5 Stunden auf dem Glockenturm, der auch aus historischer Sicht bemerkenswert sei: „Die fünf Glocken verstehen sich eines der ersten in der Nachkriegszeit eingebauten Geläute der einstigen Heidelberger Glockengießerei Schilling“, betont der Experte. Nicht nur aus diesem Grund sei äußerste Vorsicht das Gebot der Stunde: „Ich bearbeite eine Glocke nach der Anderen“, stellt er klar und weist darauf hin, jede Glocke einseitig aushängen und hochziehen zu müssen, um die Achse zu entfernen.

AdUnit urban-intext3

Feinheiten stehen auf dem Plan

Da er jeden Handgriff kennt, war der Zeitplan problemlos zu bewältigen: „Die groben Züge meiner Arbeit sind weitestgehend fertig. Was noch folgt, sind jetzt die sprichwörtlichen Feinheiten wie kleine Ausbesserungen, Reparaturen an der Sandsteintreppe sowie die Elektroarbeiten“, schildert der Karlsruher. Für die Kabel, Litzen und Schaltschränke ist Johannes Wallmann zuständig. Seine Aufgabe besteht darin, die Verkabelung zu erneuern und die Stellmotoren von bislang rein mechanischem auf elektronischen Betrieb umzurüsten. „Da die Mechanik in die Jahre gekommen ist, werden ihre Komponenten im Sinne zuverlässiger Funktion durch Mikroprozessoren ersetzt“, schildert er.

AdUnit urban-intext4

Bis dahin ist Peter Westermann, der auch schon auf den Hamburger „Michel“ gestiegen war und die als Verehrungsort der Hildegard von Bingen bekannte Bingener Wallfahrtskapelle St. Rochus als bisher höchsten Arbeitsort mit über 200 Stufen bezeichnet, noch munter am „Werkeln“ und hofft, dass die Glocken – „wenn nichts Unvorhergesehenes passiert“ – bereits am Wochenende wieder schlagen. Was sicher im Interesse der Höpfinger ist: „Den Leuten fehlt eben doch etwas Liebgewonnenes, wenn die Kirchenglocken nicht zu hören sind, selbst wenn es nur vorübergehend ist“, räumt auch Mesnerin Melanie Sauer ein, die bei der Begehung in luftiger Höhe ebenfalls vor Ort war.