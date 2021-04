EDV wird teurer

Höpfingen. Nicht ganz freiwillig begegnet auch die Gemeinde Höpfingen der Fusion der drei bisherigen Zweckverbände „KIVBF“, „KDRS“ und „KIRU“ mit der Datenzentrale Baden-Württemberg: „Das Thema ist unter den Bürgermeistern des Neckar-Odenwald-Kreises nicht unumstritten“, bemerkte Bürgermeister Adalbert Hauck im Hinblick auf die Vereinheitlichung der Verträge, deren Ziel ursprünglich im Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen EDV besteht.

„Nach fast zweijähriger Übergangszeit sollen die bestehenden rechtlichen Beziehungen unter dem Namen ,Komm.ONE’ zusammengeführt werden“, informierte Hauck und bedauerte einen spürbaren Kostenanstieg. „Es wird definitiv teurer, was im Kreisgebiet wenig Anklang findet“, betonte er und sprach von einem „neuen Monopolisten“, der zudem nicht dezentral eingerichtet werde, sondern in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Sträuben könne man sich jedoch nicht: „Wir sind auf die Dienstleistung angewiesen, um unsere Verpflichtungen erfüllen zu können.“ Kämmerer Christian Hauk wies auf nicht nachvollziehbare Parameter hin. Hier meldete sich Gemeinderat Thomas Greulich zu Wort. „Die Kommunen sind letztlich ausgeliefert“, bemängelte er, während sich Amtskollege Andreas Fürst ähnlich skeptisch zeigte: „Fusionen sollten eigentlich Gelder einsparen, statt Dienstleistungen zu verteuern.“

Wie Bürgermeister Hauck abschließend erklärte, lasse der aktuelle Unmut zwar durchaus noch auf klärende Gespräche hoffen – aber erst in einer „zweiten Runde“. So ordnete das Gremium mit einer Enthaltung an, den Sachverhalt zur Änderung der neuen Benutzungsordnung und die Umstellung bestehender öffentlicher Regelwerke zu einem einheitlichen Standard zur Kenntnis zu nehmen und stimmte der Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen zu.

Gleichermaßen ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister, sämtliche zur Vertragsanpassung notwendigen Erklärungen abzugeben und alle damit einhergehenden Maßnahmen und Handlungen durchzuführen. ad