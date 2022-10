Drei Wissensboxen überreicht

Höpfingen. Nur glückliche Gesichter gab es am Mittwoch im Kindergarten St. Lioba, denn: Die Netze BW übergab gleich zwei Spenden. Zum einen ging die Onlinespende in Höhe von 275 Euro an den Förderverein Kindergarten St. Lioba und Kinderkrippe St. Martin Höpfingen, zum anderen wurden drei „Klima- und EnergieBoxen“ an die Kindergärten übergeben.

Die Freude war Nadine Götz vom Förderverein ins Gesicht geschrieben: Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW hatte einen unverhofften Betrag in Höhe von 275,60 Euro in die Vereinskasse gespült. Mit jener Aktion verfolgt die Netze BW das Ziel, die Kundschaft nicht per E-Mail statt per Brief über die anstehende Ablesung des Stromzählerstands zu informieren. „Die eingesparten Kosten gibt die Netze BW in Form einer Spende an gemeinnützige Vereine vor Ort weiter“, betonte Kommunalberater Jonathan Schmidt (Tauberbischofsheim). Mit einer ähnlichen Aktion hatte die Netze BW bereits die Digitalisierung ihrer Zählerstandserfassung beschleunigt und konnte nach deren Abschluss gänzlich auf die früher üblichen Ablesekarten verzichten. „Gemeinsam haben wir in der dreijährigen Laufzeit unserer ersten Spendenaktion viel bewirkt“, sagte Jonathan Schmidt. Auch darum habe die Netze BW nun die neue Aktion „Mail statt Brief“ gestartet, erklärt Schmidt: „Gerade in der aktuellen Situation ist es uns besonders wichtig, weiterhin gemeinnützige Organisationen und Vereine in Baden-Württemberg zu unterstützen.“

Zusätzlich verlost die EnBW pro Kalenderjahr viermal 25 „Klima- und EnergieBoxen“ für Kindertagesstätten oder Grundschuleinrichtungen Baden-Württembergs.

Drei davon gingen nach Höpfingen und Waldstetten: Entsprechend groß ist die Begeisterung in der Schule sowie den Kindergärten St. Lioba (Höpfingen) und St. Josef (Waldstetten) und der katholische Kindergarten St. Lioba. Der Inhalt besteht aus 27 spannenden Versuchen und den dafür benötigten Materialien. Kinder ab fünf Jahren können damit unter Anleitung in Partner- oder Gruppenarbeit experimentieren.

Bürgermeister Christian Hauk, Rektorin Susanne Lindlau-Hecht, Nadine Götz vom Förderverein und Kindergartenleiterin Lena Schneider freuten sich für die „absolut gerngesehenen und bemerkenswerten Spenden“. ad