DLRGler helfen an der Küste

Höpfingen. Einige Teile Norddeutschlands sind wieder geöffnet und dürfen die ersten Touristen empfangen. Damit zieht es viele Besucher an die schönen Küsten der Nord- und Ostsee. Viele Strandabschnitte sind zum Baden geeignet und damit diese sicher sind, benötigt es eine Überwachung des Abschnittes durch die DLRG. Die DLRG ist deutschlandweit aktiv und bildet zahlreiche Rettungsschwimmer aus und bringt den Kindern schwimmen bei.

Als Rettungsschwimmer besteht die Möglichkeit, auch außerhalb der örtlichen Gliederung, Einsätze an verschiedenen Orten zu absolvieren, beispielsweise an Badeseen oder an der Küste. Aus diesem Grund machen sich vier Wasserretter der DLRG Ortsgruppe Höpfingen auch in diesem Jahr auf den Weg an die Nordseeküste – es geht nach Langeoog.

Die vier Wasserretter der Höpfinger DLRG. © DLRG

Die Fahrt geht für Nico Schmelcher, Denise Streckert, Jürgen Voigt und Sina Reinhard am 15. Mai los. Bereits um 14 Uhr beginnt an diesem Tag die ehrenamtliche Wachzeit. Der zu bewachende Strandabschnitt beträgt 1,5 Kilometer und unterteilt sich in drei Badezonen mit jeweils 150 Metern. Die jeweiligen Badezonen sind täglich von etwa 8 bis 18 Uhr überwacht und im Ernstfall müssen die Rettungsschwimmer ihre Kenntnisse zum Einsatz bringen.

Zu den allgemeinen Aufgaben bei einem Wacheinsatz an der Küste zählen beispielsweise Streifen laufen, Boot fahren, die Wachtürme besetzen, diverse Sanitätsaufgaben und das Funken. Da sich die meisten Wachen noch in der Vorsaison befinden, werden auch die verschiedenen Geräte geprüft, die Wachtürme aufgestellt und generell die Räumlichkeiten auf Vordermann gebracht.

