DLRG-Rettungswache im Mittelpunkt

Die Finanzen der bisherigen Kameradschaftskasse der Abteilungsfeuerwehr Waldstetten werden nach einstimmigem Beschluss zu 80 Prozent an den neugegründeten Förderverein übertragen. Der Betrag von 18 988,98 Euro resultiert aus den Einnahmen früherer Feste. Künftig wird der Förderverein die Finanzgeschäfte regulieren – ein laut Kämmerin Henn „deutlich geringerer Verwaltungsaufwand“.

Formlos und einstimmig beschlossen wurden im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange der Bebauungsplan „Hausacker“ (Wettersdorf) und die Änderung des Flächennutzungsplans „Solarpark Bretzingen“.

Eine Eilentscheidung betraf den Kauf eines Aufsitzrasenmähers für den Bauhof. Das Fahrzeug kostet 8900 Euro und wird über die ZG Raiffeisen Walldürn geliefert. „Da die Lieferfristen bis 2023 reichen, mussten wir spontan zugreifen und bekommen den Mäher bis Anfang Juli“, so Bürgermeister Hauk.

Der Kommanditanteil der Gemeinde Höpfingen an der EE BürgerEnergie Höpfingen GmbH & Co. KG in Höhe von 1000 Euro wurde einstimmig dem Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen übertragen. Die Pacht in Höhe von 27 000 Euro geht künftig an die Gemeinde, der Gewinn an den Abwasserzweckverband. „Schlussendlich muss das aber die AZV-Verbandsversammlung entscheiden“, betonte Hauk.

Einstimmig befürwortet wurde ein Gestattungsvertrag zwischen der Gemeinde Höpfingen und der Firma Windenergie S&H (Hettigenbeuern). Dieser erlaubt gegen eine einmalige Zahlung von 5000 Euro die Verlegung von Erdstromkabeln, Lichtwellenleitern und Telekommunikationskabeln sowie Leerrohren entlang gekennzeichneter Feld- und Waldwege. Der Vertrag wird um den Passus ergänzt, dass Wege bei etwaigen Beschädigungen wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. ad