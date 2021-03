Höpfingen. Die Sanierung der einstmals maroden Dr.-Thomas-Nörber-Straße in Waldstetten („Kirchengasse“) wird teurer als gedacht: Wie Bürgermeister Adalbert Hauck am Montag verkündete, seien einige Nacharbeiten vonnöten.

AdUnit urban-intext1

So sei die Mauer im Bereich der Einfahrt zum „Hofacker“ schadhaft und an zwei Stellen gar komplett durchbrochen. Hier müsse man eine neue Stützmauer erreichten und die Straße in jenem Bereich absenken und ziehen, was die Firma Konrad-Bau (Gerlachsheim) für 11 220 Euro erledigen würde. Auch im Bereich der Pflasterung habe man – wenngleich eher aus optischen Gründen – eine marginal teurere Variante der ursprünglich angedachten bevorzugt: Wie Hauck betonte, summieren sich die Mehrkosten für den Sandsteinmix-Belag auf 5500 Euro. Weiterhin hieße es, neue Straßenlaternen in LED-Technik als Ersatz für die bisherige Beleuchtung anzuschaffen: „Sieben Lichtmasten mit acht Leuchten inklusive eines Doppelauslegers landen bei rund 9000 bis 10 000 Euro, wobei der tatsächliche technische Mehraufwand derzeit noch nicht abzuschätzen ist“, rechnete der Bürgermeister vor.

„Belasteter“ Bodenaushub

Als nicht sehr angenehm bezeichnete er die Mehrkosten für die Entsorgung belasteten Bodenaushubs, dessen Existenz sich bei einer Untersuchung herauskristallisiert hatte. „Allein die Entsorgung des nach Z 1.2 zertifizierten Aushubs würde 29 000 Euro kosten“, hielt Hauck fest und sprach von durch Gutachter festgehaltenem „erhöhtem Chloridgehalt“. Die Entsorgungsfreigabe sorgte für erneute Kosten im Bereich zwischen 5000 bis 9000 Euro; der endgültige Mehraufwand sei noch nicht zu beziffern. Dafür könne man sich über die Verlegung der Leerrohre für den vorgesehen Glasfaseranschluss freuen; die Kosten werden nicht von der Gemeinde vorgestreckt, sondern von BBV direkt mit NetzeBW abgerechnet.

Nachdem diese Maßnahmen einstimmig beschlossen wurden, informierte Hauck zusätzlich über den abplatzenden und durch den Bauhof zu erneuernden Verputz der Mauer vor dem Rathaus, die Verlegung einer Wasserleitung und die Neugestaltung der Begrenzungsmauer zwischen Dr.-Thomas-Nörber-Straße und Schafgasse. „Wenn alles weiterhin so zügig läuft, könnten die Arbeiten Ende Mai abgeschlossen werden“, prognostizierte er abschießend.