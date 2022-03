Die Kleinsten an das Lesen heranführen

Höpfingen. Seit Kurzem beteiligt sich die Gemeindebibliothek Höpfingen an der Aktion „Lesestart 1-2-3“. Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und von der Stiftung Lesen durchgeführt, soll die Initiative bereits die Kleinsten früh an das Lesen heranführen. Nun erhielt die Einrichtung die offizielle Teilnahmeurkunde und weitere Sets.

„Auf diesem Weg erhalten alle Dreijährigen beim Eintritt in den Kindergarten eine Tasche mit einem altersgemäßen Bilderbuch, das von Zeit zu Zeit verändert wird“, erklärte Ingrid Engel bei der Übergabe am Dienstag.

Die Tasche ist prall gefüllt: Sie umfasst neben dem Buchpräsent eine Handreichung mit wertvollen Vorlese- und Aktionstipps für den Familienalltag sowie ein persönlich mit Namen an die Kinder gerichtetes Schreiben. Das Programm wendet sich vor allem an Familien, die in ihrem Alltag bisher wenig oder gar nicht gelesen hatten.

Im Vordergrund steht dabei neben dem schrittweisen Heranführen an das Lesen ebenso die Vermittlung von Freude: „Erfolgreich kann ein solches Projekt nur dann funktionieren, wenn der für Kinder stets wichtige Spaß an der Sache mitmischt“, betonte die engagierte Büchereileiterin. „Das Büchereiteam würde sich freuen, könnte das Lesestart-Set ein Anreiz dafür sein, weitere Bilderbücher bei uns auszuleihen und vielleicht ein neues Hobby kennen zu lernen“, fuhr sie fort. Bisher habe man eine positive Resonanz verzeichnet: „Vor allem die Kinder sind begeistert“, resümierte Ingrid Engel. Die 25 nachgelieferten Taschen werde man dem Waldstettener Kindergarten St. Josef zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wurden erst kürzlich weitere Jungleser gewonnen: Ingrid Engel hatte die Höpfinger Erstklässler mit einem „Kamishibai“-Papiertheater nach japanischem Vorbild bestens unterhalten.

„Offenbar hat das Abenteuer ‘Pippilothek – eine Bibliothek wirkt Wunder’ tatsächlich Wunder bewirkt“, bemerkte sie – immerhin neun ABC-Schützen hatten noch am gleichen Tag Leserausweise beantragt und selbstverständlich gleich erhalten. ad