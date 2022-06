Die digitale Lehre live erleben

Höpfingen. Nach über zwei Jahren pandemiebedingter Pause präsentierte sich das Höpfinger Unternehmen inobjekt im Mai und Juni erstmals wieder auf den drei wichtigen Bildungsmessen im deutschsprachigen Raum. Auf den Ständen erlebten die Besucher Lehrertische und Dozentenpulte für die digitale Lehre live und arbeiteten auch selbst an den Medienpulten mit der digitalen Technik wie interaktiven Displays und Dokumentenkameras.

Den Auftakt der Messen machte im Mai die „Interpädagogica“ in Wien, auf der sich inobjekt erstmals mit einem eigenen Stand beteiligte. Neben den zahlreichen Besuchern aus Bildung, Wirtschaft und Politik gewannen im Rahmen eines geführten Messerundgangs auch die Teilnehmer einer internationalen Erasmusgruppe ihre Eindrücke von den modernen Medientischen aus dem fränkischen Odenwald.

Auf der „Learntec“ in Karlsruhe, nach zwei Jahren Pause erstmals wieder in Präsenz veranstaltet, ist inobjekt seit 2017 durchgehend mit einem eigenen Stand vertreten. Auch hier machten sich die zahlreichen Fachbesucher von Schulen, Hochschulen und weiteren Bildungseinrichtungen ein Bild von den Medienmöbeln für die digitale Lehre. Zudem wurde inobjekt von Dr. Oliver Langewitz für dessen „Guided Tour“ zur „Digitalisierung der Hochschullehre“ ausgewählt, die mit den Fachbesuchern von Hochschulen und Universitäten am zweiten Tag der Messe Station auf dem Stand von inobjekt machte.

Mit der „Didacta“ in Köln fand auch die wichtigste deutsche Messe für den Bildungssektor Anfang Juni erstmals seit 2019 wieder in Präsenz statt. An fünf Messetagen machten auch hier zahlreiche der über 35 000 Besucherinnen und Besucher Station am Stand von inobjekt und die Höpfinger Medientische verwenden.

Nach dem anregenden Austausch und viel positivem Feedback freut man sich bei inobjekt über die gelungene Rückkehr der wichtigen Präsenzmessen und schaut bereits jetzt zuversichtlich auf die Messen im Folgejahr. Neben der „Learntec“ in Karlsruhe wird dann auch die „Didacta“ 2023 in der Messe Stuttgart ebenfalls in Baden-Württemberg veranstaltet.