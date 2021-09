Die Corona-Pandemie hat die Planungen vieler Vereine zunichtegemacht. Das war auch bei der DLRG in Höpfingen so, deren Aktivitäten abrupt runter gefahren wurden – zumindest im Wasser. Was aber nicht heißt, dass gar nichts gelaufen wäre.

Höpfingen. Viele Monate ohne Schwimmtraining im Familienbad der Gemeinde liegen hinter den Mitgliedern der Höpfinger DLRG-Ortsgruppe. Entsprechend groß

...