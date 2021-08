Direkt an der B 27 in Höpfingen - Landwirtschaftsfamilie Brenneis aus Vollmersdorf eröffnete am Samstag ihren Marktcontainer Den lokalen Genuss näher bringen

Im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Bürgermeister Adalbert Hauck (Dritter von rechts) und MdB Alois Gerig (Neunter von links), wurde am Samstag der neue Marktcontainer der Landwirtschaftsfamilie Brenneis (Jochen Brenneis, Siebter von rechts) aus Vollmersdorf direkt an der B 27 in Höpfingen eröffnet. © Adrian Brosch