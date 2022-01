Corona-Schnelltests in Vereinsscheune

Höpfingen. Der DRK-Ortsverein Höpfingen bietet in der Vereinsscheune eine Schnellteststation an, um sich schnell und unkompliziert auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Schnelltests können an folgenden Tagen und Zeiten durchgeführt werden. Immer montags, mittwochs und freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr. Vor dem Test muss ein kurzer Fragebogen ausgefüllt werden. Ein eigener Kugelschreiber ist mitzubringen. Die Testergebnisse werden auf Grund der Nachfrage derzeit nur persönlich nach einer kurzen Wartezeit mitgeteilt. Die Testergebnisse werden in der Regel 24 Stunden als aktuell anerkannt. Der Test ist auch für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Da die Wartezone im Freien ist, sollte entsprechend der Witterung die Bekleidung gewählt werden. Der Coronatest ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, es ist jedoch mit Wartezeiten zu rechnen. Der Personalausweis ist mitzubringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1