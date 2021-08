Fränkische Nachrichten Plus-Artikel DRK-Ortsverein - 100. Blutspendetermin in Höpfingen am 18. August / Erste Aktion fand vor 60 Jahren in der Volksschule statt / „Kleines Dankeschön“ zum Jubiläum Blut spenden und Leben retten

Ein Blick ins „Labor“ beim ersten Blutspendetermin 1961 in Höpfingen. © DRK Höpfingen