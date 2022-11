Besucher probierten alles aus

Höpfingen/Köln. Mit der Orgatec fand dieser Tage erstmals seit 2018 wieder die internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten in Köln statt. An der Messe beteiligten sich 686 Unternehmen aus 43 Ländern als Aussteller. Diese durften rund 45 000 Besucher aus 130 Ländern begrüßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch das Höpfinger Unternehmen „inobjekt“ war dort erstmals seit längerem wieder mit einem eigenen Stand vertreten und präsentierte individuelle Medienmöbel aus den Bereichen Conferencing und Education dem internationalen Fachpublikum.

Neben Medienstelen und Mediensideboards zur Integration von Großdisplays erlebten die Besucher auch Lehrertische und Dozentenpulte und probierten diese in Kombination mit der entsprechenden Medientechnik selbst aus. Die Resonanz des Publikums bestätigte die Notwendigkeit von ergonomischen Medientischen und Medienpulten in öffentliche Bildungseinrichtungen wie Schulen und Hochschulen sowie der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Insbesondere auch die nutzerfreundliche sowie diebstahl- und vandalismussichere Unterbringung der medientechnischen Geräte in individuell zugeschnittenen Möbeln trägt zur Nachhaltigkeit in der Beschaffung bei.

Mehr zum Thema Diplomatie Steinmeier fordert von Nordkorea Stopp des Raketenprogramms Mehr erfahren Internationale Kunststoffmesse Göttfert präsentierte zahlreiche Produktneuheiten Mehr erfahren

Für „inobjekt“ war die Orgatec nach der Interpädagogica, Learntec und Didacta bereits die vierte große Präsenzmesse, die nach coronabedingten Pausen erstmals wieder in gewohnter Form stattfanden. So präsentierte sich das Unternehmen jeweils mit einem eigenen Stand und machte die eigenen Möbel und die Medientechnik auch haptisch für die Besucher erlebbar. Neben der persönlichen Interaktion mit den Besuchern ein weiterer Vorteil gegenüber Online- und hybriden Messeformaten.

Dementsprechend freut man sich bei „inobjekt“ bereits auf die Didacta (Stuttgart) und Learntec (Karlsruhe) im heimischen Baden-Württemberg im nächsten Jahr.