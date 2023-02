„Baumenäcker: Es geht „in die Vollen“

Höpfingen. In gleich zweierlei Hinsicht hatte sich der Höpfinger Gemeinderat am Montag mit dem Gebiet „Baumenäcker“ zu befassen. Nachdem die 2009 angestoßenen Planungen zum dortigen Baugebiet mit fünf Bauplätzen in nordwestlicher Ortsrandlage viele Jahre auf Eis gelegen waren, hatten sich die Räte im vergangenen November wieder mit dem Thema befasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass es nun „in die Vollen“ geht“, bewiesen die Ausführungen Björn Schlies: Er stellte die eingegangenen Stellungnahmen im Zuge der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vor. Erfreut vermeldete er abgesehen von kleineren Hinweisen „keine nennenswerten Einwände“, so dass die Behandlung und Abwägung einstimmig befürwortet wurde. Ebenso einvernehmlich wurde der Bebauungsplan „Baumenäcker“ als Solcher beschlossen; der Aufstellungsbeschluss war schon im vergangenen Jahr gefällt worden.

Ergebnislos verliefen allerdings Grundstücksverhandlungen im fraglichen Bereich: Dem Kaufinteresse eines Bürgers an verschiedenen Flurstücken konnte nicht stattgegeben werden, nachdem im Gremium Unstimmigkeiten über den Verkaufspreis und die Angebotsfreiheit aufgekommen waren. Der Punkt wurde vertagt. ad