Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Bücherei in Höpfingen - Erste Autorenlesung seit Beginn der Corona-Pandemie / Stefanie Schäfer aus Tauberbischofsheim begeisterte die Kinder mit ihrem Buch Autorenlesung mit Stefanie Schäfer in Höpfingen: „Ein gutes Buch regt die Phantasie an“

Spannend war die Lesung mit Stefanie Schäfer. © Adrian Brosch